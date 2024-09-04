Казахстанцы смогут получить полную информацию о строительстве АЭС

АЭС
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Венера Баталова
корреспондент

Для тех граждан, которые желают глубже разобраться в вопросах атомной энергетики и строительстве атомной электростанции (АЭС), на портале Gov.kz и в мобильном приложении eGov mobile создан новый раздел с ответами на часто задаваемые вопросы, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минэнерго

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении республиканского референдума, который станет ключевым этапом в принятии решения о строительстве первой в стране атомной электростанции.

В связи с этим было принято решение усилить информирование граждан о критически важных аспектах атомной энергетики, чтобы каждый мог сделать обоснованный выбор.

«Министерство энергетики РК совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработали и внедрили специальные информационные разделы на портале Gov.kz и в приложении eGov mobile. Здесь пользователи могут найти ответы на актуальные вопросы, связанные с атомной энергетикой, строительством и эксплуатацией АЭС, их безопасностью и влиянием на окружающую среду и здоровье», - рассказали в пресс-службе министерства.

Эти меры направлены на то, чтобы каждый казахстанец мог объективно оценить все аспекты, связанные с атомной энергетикой, и принять участие в референдуме, обладая полной и достоверной информацией.

В Центризбиркоме рассказали, что в референдуме по строительству АЭС будут участвовать иностранные наблюдатели и СМИ. 

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании нижней и верхней палат парламента заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится шестого октября.

#атомная энергетика #референдум #строительство АЭС

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