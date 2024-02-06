Казахстанцы стали чаще ходить на фитнес

За последние несколько лет объём услуг, оказанных частными фитнес-центрами и спортивными клубами, вырос почти в два раза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Если в 2017 году показатель составлял 37,8 млрд тг, то по итогам 2022-го — уже 73,8 млрд тг. Рост наблюдался каждый год, но сильнее всего тенденция проявилась после пандемии: в 2021 году — плюс 13,9%, в 2022-м — плюс 46,4%.

Актуальные данные за прошлый год говорят о некоторой стагнации спортивных аппетитов казахстанцев. За январь–сентябрь 2023-го услуги спортклубов и фитнес-центров составили 53,5 млрд тг, против 53,4 млрд тг за аналогичный период 2022 года, то есть сумма изменилась совсем незначительно — всего на 0,2%.

Energyprom.kz приводит мониторинг цен на услуги фитнес- и wellness-центров среднего ценового сегмента в крупных городах страны. Средняя стоимость разового посещения фитнес-центра в казахстанских городах в начале февраля составила 3,8 тыс. тг.

Месячный абонемент на 8–12 тренировок в дневное время стоит 16,5 тыс. тг. Это усреднённые данные. Цены в разных городах могут сильно отличаться. Это зависит от нескольких факторов: присутствия крупных сетевых компаний, уровня оснащённости клубов (наличия SPA-зоны, бассейна, персональных услуг тренера), возможности участия в групповых занятиях.

В мегаполисах и областных центрах крупных промышленных регионов выше конкуренция в нише, а услуги фитнес-центров представлены в более широком спектре. Кроме стандартного набора тренажёров крупные центры предлагают SPA-процедуры, фитнес в бассейне, йогу, массаж после тренировки, спортивные танцы, джампинг и т. д. Дополнительный сервис — женские залы и детские комнаты.

Дешевле всего среди всех городов месячный абонемент обойдётся в Талдыкоргане. За возможность самостоятельно тренироваться в тренажёрном зале небольшого фитнес-центра трижды в неделю жители города отдают 9-10 тыс. тг. То есть стоимость одной тренировки варьируется в пределах 750–830 тг. Разовое посещение спортклуба без покупки абонемента в центре Алматинской области обходится в 1 тыс. тг. Это минимальная сумма в сравнении с другими городами страны. К населённым пунктам с наиболее низкими ценами на услуги фитнес-центров можно отнести ещё несколько южных городов — Шымкент, Кызылорду, Тараз, Туркестан.

В число городов с самыми дорогими абонементами спортивных и фитнес-центров входят Алматы, Уральск, Усть-Каменогорск и Астана. В столице, например, дороже всего и разовое посещение центра (6 тыс. тг) и месячный абонемент (29 тыс. тг). Правда, в эту сумму входят не только самостоятельные, но и групповые тренировки, а также возможность плавать в бассейне.

Стоит отметить, что многие спортивные клубы разрабатывают собственные программы лояльности на 3–12 месяцев. Это значит, что покупка годового абонемента сделает тренировки дешевле, чем при использовании месячного билета. Средняя стоимость годового безлимитного абонемента колеблется от 140 тыс. до 250 тыс. тг, верхняя планка — 800 тыс. тг.