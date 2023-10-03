Каждому ребенку – полноценное обучение

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Наталья Денисова

В Кызылординской области частных детсадов стало вдвое больше, чем государственных, развивается и государственно-частное партнерство в секторе среднего образования.

– В нынешнем году в системе образования нашего региона наблюдается положительная динамика по наличию мест в детских садах, – рассказал заместитель акима Кызылординской области Мейрамбек Шермагамбет. – На сегодня охват дошкольным воспитанием детей трех – шести лет в регионе составляет 100 процентов, а двух – шести лет – 88,9 процента. При этом значительно расширилось сотрудничество между государством и частным сектором. Сегодня из 613 детских садов в области 453, или 73 процента, приходится на частный сектор.

Кстати, о создании благоприятных условий для развития сети детских дошкольных учреждений и повышения качества дошкольного образования говорил на августовской конференции педагогов и аким Кызыл­ординской области Нурлыбек Налибаев.

– Благодаря постоянной поддержке детские сады успешно внедряют современные IT-проекты и распространяют лучший опыт региона на другие области, – сказал он. – Мы создали особые условия для повышения уровня знаний воспитателей. Все воспитатели частных детских садов имеют возможность посещать необходимые им для повышения компетенций бесплатные курсы. Для нас не имеет значение, работают ли воспитатели в государственном или частном учреждении. Мы придерживаемся равного подхода к повышению их квалификации.

Растет в приаральском регионе и доля частных школ, сейчас их здесь 24, в скором времени планируется открыть еще семь.

Серьезный подход у руководства области и к дополнительному образованию школьников. Чтобы каждый ребенок мог его получать с максимальными удобствами, филиалы школ искусств и крупных учреждений дополнительного образования планируется открыть в областном центре и районах региона в тех средних школах, где есть для этого помещения. Таким образом дети в стенах родной школы смогут заниматься еще и музыкой, живописью, посещать кружки по интересам.

Помогают строить современные детские учреждения дополнительного образования и подключаются к строительству новых зданий для аварийных школ и меценаты.

«На левом берегу Сырдарьи в Кызылорде при финансовой поддержке компании «Казгермунай» построят современный Дворец школьников на 350 мест, – сообщили в акимате области. – Что касается аварийных школ, то таковыми в населенных пунктах региона признаны шесть: № 248 в Аральском, № 94 в Казалинском, 105-я, 108-я в Кармакшинском, 45-я, 133-я в Шиелийском районах. Для двух из них здания будут построены за счет средств частных инвесторов, еще четыре получат новые помещения благодаря национальному пилотному проекту «Комфортная школа», реализация которого запланирована на 2024⁄25 годы».

Всего в рамках данного проекта в ближайшие три года в Кызыл­ординской области планируется построить 21 школу на 15 100 мест общей стоимостью 100 млрд тенге. В этом году началось строительство десяти школ.

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