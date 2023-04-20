Потерявшим жилье при взрыве в Жанаозене купили квартиры

Квартиры получили 9 семей из разрушенного взрывом дома в городе Жанаозене, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазМунайГаз».

Фото: скриншот с видео акимата Мангистауской области

Так, КазМунайГаз приобрел для пострадавших жанаозенцев 2 двухкомнатные, 5 трехкомнатных и 2 пятикомнатные квартиры в зависимости от численности проживающих.

«Это большая трагедия. Мы разделяем горечь вашей утраты и желаем вам сил и крепости духа. Мы также не могли остаться в стороне и по прямому поручению президента приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час», – сказал председатель правления АО «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, беседуя с родными погибших.

Напомним, ранним утром 17 апреля в Жанаозене в 2-этажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, из-за чего обрушился подъезд и пострадало 4 квартиры.

Спасатели спасли из-под завалов четырех живых человек, извлекли четверых погибших.

За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей, из них госпитализировали 6 пострадавших, остальных отправили на амбулаторное лечение.

19 апреля на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно ликвидировать последствия взрыва в Жанаозене.