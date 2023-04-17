Газовый баллон взорвался в Жанаозене, пострадали 11 человек

Подъезд жилого дома обрушился в Жанаозене в результате взрыва газового баллона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

ЧП произошло около 5:00 17 апреля.

«17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне города Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном 2-х этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м. (общая площадь дома 600 кв. м.). По предварительным данным пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - рассказали в МЧС.

Разбором завалов занимаются более 50 спасателей. На месте ЧП также работают кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.