Восемь детей пострадали при взрыве в Жанаозене

В МЧС также уточнили, что в результате ЧП погиб мужчина 1994 года рождения, передает kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

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После взрыва в двухэтажном жилом доме в Жанаозене из-под завалов извлечено тело погибшего гражданина 1994 года рождения. Кроме того, спасатели помогли выбраться пострадавшей женщине 2000 года рождения.

По данным МЧС, за медицинской помощью обратились 12 человек, в том числе 8 детей: из них госпитализированы 5 человек.

Напомним, взрыв предположительно газовой смеси произошел рано утром 17 апреля. Оперативные работы по разбору завалов продолжаются, задействовано более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, добавили в МЧС.