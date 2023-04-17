ЧП в Жанаозене: всех пострадавших извлекли из-под завалов, возбуждено уголовное дело

Один пациент транспортирован в областную больницу на скорой медавиации.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Из-под завалов двухэтажного дома извлекли всех пострадавших. Тем временем полиция начала расследование происшествия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В акимате рассказали, что после взрыва дом отключен от подачи газоснабжения. Проводится разбор завалов. Причина и обстоятельства устанавливаются.

«На месте работает межведомственная комиссия, по факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Все госпитализированные получает лечение в отделении травматологии, а находящиеся в тяжелом состоянии в отделение анестезиологии реанимации и интенсивной терапии, один пациент транспортирован в областную больницу на скорой медавиации», - сообщила пресс-служба акимата.

Глава региона Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена.

«Я выражаю соболезнование семьям погибших. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города, оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены», - сказал Нурлан Ногаев.

Разбор завалов продолжается.

Напомним, взрыв предположительно газовой смеси произошел рано утром 17 апреля. По данным местных властей, погибли 4 человека. За медицинской помощью обратилось 13 человек, в том числе 8 детей: из них госпитализированы 6 человек, 7 человек отпущены.

При взрыве предварительно пострадало 3 квартиры.

В оперативных работах задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.