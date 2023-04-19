Оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва в Жанаозене поручил Токаев

Президент, Общество
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Глава государства также напомнил об ответственности Правительства за реализацию комплексного плана развития Жанаозена.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно ликвидировать последствия взрыва газа в Жанаозене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Необходимо оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва. В целом, Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учетом этого был принят комплексный план развития города Жанаозен. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение», – сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Казахстана.

Президент также отметил, что в западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. И это неправильно.

«Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план.

Например, сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии. Такие технологии можно применять в деле развития Мангистауской области. В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдет в завтрашний день», – отметил Токаев.

Напомним, 17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) в Жанаозене в 2-подъездном 2-этажном жилом доме предположительно из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. При взрыве пострадало 4 квартиры.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четверых погибших.

За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе 8 детей, из них госпитализировали 6 жанаозенцев, 7 пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. 

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