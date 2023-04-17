Взрыв в Жанаозене: еще одну погибшую извлекли из-под завалов
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Госпитализированными остаются 6 человек.
Число жертв ЧП в Жанаозене выросло до четырех. Из-под завалов двухэтажного дома извлекли еще одну погибшую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС РК.
«В 11:45 из-под завалов извлечено тело женщины.
Таким образом, по состоянию на текущий момент из под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших.
Госпитализированными остаются 6 человек», - рассказали представители МЧС.
Напомним, взрыв предположительно газовой смеси произошел рано утром 17 апреля.
В оперативных работах задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция, волонтеры.