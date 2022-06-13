Каждый может помочь

Акмолинские школьники заняли призовые места в экологическом конкурсе.

В столице озвучили результаты проекта EcoJas. Он стартовал в начале года и охватил более 3 700 учеников из 73 школ городов Нур-Султана, Караганды, Темиртау и Кокшетау. EcoJas инициировали Национальная волонтерская сеть и компания «Шеврон». Это образовательно-познавательный проект для школьников, цель которого – экопросвещение среди детей, формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Проект поддержали Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области и фронт-офис областного Центра поддержки волонтеров. В нем приняли участие порядка 300 ребят из восьми школ Кокшетау. На республиканский этап прошли 26 школьников. В конкурсе участвовало 460 работ из четырех городов страны, и в итоге в финале оказались пять кокшетауских команд.

Обладателем Гран-при, а также денежного гранта на реализацию проекта «Экоконтейнер» в размере 2 000 долларов стала Ажар Какимова, ученица ­10-го класса технического лицея. Ее руководителем был Тимур Камалов, специалист Дворца детства и юношества Bolashaq Saraiy.

Победителями в номинации «Лучший проект» и обладателями диплома I степени стали ученицы 9-го класса школы-лицея № 2 г. Кокшетау Сания Тюленова и София Аминова. На суд жюри девочки представили проект «Бумажная фреска: Живые обои».

Екатерине Иванюк, ученице 7-го класса школы-гимназии № 17, вручили диплом ІІІ степени за лучшую работу в изготовлении настольных игр из вторичного сырья.

Также финалистами конкурса стали Дария Нуртазина, Айым Қайркеш, ученицы 10-го класса областной специализированной школы-интерната № 3 для одаренных детей им. Абая, Аружан Альмерденова, ученица 9-го класса школы-гимназии № 13 ЭКОС.

– Проблемы окружающей среды как никогда актуальны, и каждый из нас должен что-то делать для сохранения природы. Из маленьких дел создается новая экологическая культура страны, – отметил специалист областного фронт-офиса Центра поддержки волонтеров Дидар Хамзин. – Верю, что с такими одаренными и неравнодушными ребятами будущее Казахстана в надежных руках. Они непременно внесут свой вклад в развитие страны, и не только в сфере экологии.