Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта

Трагедии и цифры

То есть самый обыденный спуск или подъем на лифте может всем нам потенциально стоить здоровья и жизни. Проблема – в некачественном обслуживании подъемников. Отрасль плохо контролируется уполномоченными госорганами, поэтому заниматься монтажом, наладкой и ремонтом лифтового хозяйства может практически любой предприниматель без соответствующего образования и материально-технической базы.

В середине апреля на заседании Республиканского общест­венного совета по противодействию коррупции партии «AMANAT» исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов поднял проблему лифтов и связанных с ней трагедий.

– За год – четыре смерти в лифтах, – привел он ужасающую статистику. – В 2021 году более 50% организаций, выигравших конкурсы по госзакупу услуг на сумму свыше 300 миллионов тенге, не имели права обслуживать лифты. Однако и нынче более 30 ИП ради прибыли снова готовы рисковать чужими жизнями, ничего не изменилось.

Дидар Смагулов пробовал, было, обратиться к министру по ЧС, но, как оказалось, тот здесь ни при чем: функции контроля над эксплуатацией лифтов с 2014 года переданы местным исполнительным органам. А у тех попросту не хватает ни сил, ни средств для обеспечения надлежащего контроля над этим обширным хозяйством.

За разъяснениями мы обратились к президенту Национальной ассоциации лифтовиков Казах­стана Ержану Игибаеву, который подтвердил, что главной проблемой лифтовой сферы остается засилье устаревших подъемников и зачастую отсутствие должного обслуживания со стороны экс­плуатационных компаний. Это те лифты, у которых истек нормативный срок использования – 25 лет, и, по-хорошему, они должны быть уже на свалке.

– По нашим данным, таких лифтовых агрегатов в Казах­стане сейчас свыше 4,5 тысячи. Лидирует Павлодарская область, где более 1 000 подъемников подлежат замене и модернизации. В Актюбинской области это 800 лифтов. Но акиматы во многих случаях по причинам, которые нам непонятны, скрывают реальное количество подлежащих замене устройств, – говорит Ержан Игибаев.

Давайте для начала вернемся к ужасающей статистике – для того чтобы осознать, как говорится, всю тяжесть ситуации.

Резонансный инцидент, после которого о проблеме заговорили на самом высоком уровне, произошел в апреле 2018 года, – в Актобе тогда погибла 28-летняя журналистка. Она не успела полностью войти в кабину, и ее зажало внезапно закрывшимися дверями. В момент ЧП с ней находилась трехлетняя дочь, физически девочка не пострадала...

В мае того же года двое несовершеннолетних упали в шахту грузового лифта в Атырау, в результате один подросток скончался. В феврале 2019-го трагедия произошла в Алматы: пожилой мужчина свалился в шахту лифта жилого дома и погиб на месте.

В мае 2021 года погиб рабочий ТОО «Шымкентлифтмонтаж», занимавшийся наладкой оборудования лифтового хозяйства. Еще один рабочий лифтовой компании получил производственную травму, не совместимую с жизнью, в августе прошлого года в офисном здании города Атырау.

В канун Нового года сотрудницу роддома насмерть зажало между кабиной грузового лифта и шахтой в Уральске. Она работала в медучреждении вахтером. И уже в этом январе трагедия случилась в реабилитационном центре Караганды: медсестра и пожилой пациент вызвали подъемник со второго этажа на первый, а когда вошли в открывшиеся двери, кабины в шахте не оказалось... После падения пациент не выжил.

В том же Павлодаре за последнее время произошли как минимум два случая, когда спасатели вытаскивали пострадавших с многочисленными травмами из шахт лифтов гостиницы «Сарыарка» и торгового дома «ЦУМ». Прошлым летом лифт с людьми упал и в Нур-Султане. К счастью, обошлось без жертв.

Заслон есть, контроля нет

– Только в 2020 году лифтовое хозяйство попытались как-то упорядочить. И не нашли ничего лучшего, как передать полномочия по контролю и надзору от Комитета промышленной безопасности МЧС местным исполнительным органам, а те, в свою очередь, делегировали их… жилищным инспекциям. Я считаю, это плохо отразилось на и без того проблемной отрасли. Жилищные инспекции ожидаемо не справились с переданными компетенциями, там нет специалистов, экспертов в данной облас­ти, – называет одну из главных проблем Ержан Игибаев.

И если она более или менее решаема в мегаполисах, то в таких периферийных областных центрах, как Кызылорда, Актау, Петропавловск, или в городах областного подчинения граждане с этими трудностями остались один на один. То есть полномочия передали, а там хоть не рассветай: механизмов по эффективной реализации до сих пор не создано.

Максимум, что может сделать жилищный инспектор, так это выехать по жалобам жильцов на объект и заполнить проверочный лист, в котором зафиксированы такие, в общем-то, непринципиальные вещи, как горит ли в кабине лифта свет… Да, административное взыскание за нарушения в области промышленной безопасности предусмотрено, однако проверочный опросник следует доработать, считает Ержан Игибаев. Нужно внести туда более значительные признаки работоспособности подъемника.

В проверочном листе не указаны такие позиции, как оценка эксплуатационной организации на предмет наличия у нее свидетельства о соответствии Национальному стандарту или аттестата на право проведения работ по обслуживанию лифта, а ведь это – основная гарантия качественной работы.

– Однако проверить это жилищный инспектор не может, поскольку рискует попасть под норму о превышении полномочий госслужащего, – поясняет глава Национальной ассоциации лифтовиков. – Следовательно, необходимо расширить полномочия сотрудников акиматов, дать им право останавливать эксплуатацию лифтов, принимать какие-то более строгие меры.

Это делается на законодательном уровне, достаточно внести изменения в нормативные акты постановлением Комитета по делам строительства и ЖКХ. Параллельно нужно специально обучать жилищных инспекторов, многие из них элементарно не знакомы с устройством лифта. Как они могут их проверять, если не знают, скажем, где у лифта ловители, в каком состоя­нии они должны находиться, как должен функционировать полностью исправный лифт, и многое другое?

Вообще проблемы в отрасли начались еще в 2012 году, когда на волне либерализации законодательства было отменено лицензирование деятельности лифтовых компаний. Хотели облегчить работу предпринимателей, а создали проблемы жильцам. Из-за отсутствия надлежащего контроля, нормативно-технической базы, в которой были бы прописаны правила для участников рынка, тут же расплодились случайные и недобросовестные компании. Монтажом и обслуживанием лифтов стали заниматься кто угодно, благо спрос на эти услуги только растет – высотных зданий в городах становится все больше.

После трагедии в Актобе, вызвавшей общественный резонанс, Первый Президент Казахстана поручил разработать Национальный стандарт, что и было сделано Ассоциацией лифтовиков Казахстана совместно с участниками лифтового бизнеса, НПП «Атамекен» и уполномоченными органами.

Национальный стандарт Рес­публики Казахстан СТ-РК 3305-2018 «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями. Требования к поставке, монтажу и эксплуатации» (Национальный стандарт) был утвержден Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию в конце 2018 года. Там прописаны четкие требования к сервисным, монтажным и лифтовым организациям, а также к поставщикам лифтового оборудования, указаны квалификационные требования к специалистам данных компаний.

– Более того, этот документ мы включили в статью 69 Закона «О промышленной безопасности», чтобы он стал фильтром для нерадивых участников рынка. Теперь законодательно прописано, что «промышленная безопасность обеспечивается путем проведения монтажа, обслуживания лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъемников для инвалидов в соответствии с Национальным стандартом». Был создан специальный инспектирующий орган, призванный проводить аттестацию на соответствие этому стандарту. Но добросовестными компаниями правила соблюдались, а многие другие просто оставались в «тени» и продолжали свою деятельность без аттестации, – говорит Ержан Игибаев. – На сегодняшний день есть и стандарт, и аттестация. Но акиматы не следят за наличием у компаний этих основополагающих документов. То есть заслон вроде бы и поставили, но как его соблюдают – никому дела нет.

Кто ты, парень с плоскогубцами?

В Национальной ассоциации лифтовиков состоят монтажные, обслуживающие лифтовые компании Казахстана, а также производители лифтов, которые имеют аттестат о соответствии Национальному стандарту. Почему некоторые избегают этой вроде бы обязательной на сегодняшний день процедуры? Да потому что она влетает в копеечку. А если это обычный индивидуальный предприниматель, то ему совсем не выгодно тратиться на обучение, покупку оборудования, специального снаряжения, установку диспетчерской связи.

Кстати, ИП законодательно еще с 2019 года вообще запрещено заниматься этой деятельностью. Однако они до сих пор выигрывают тендеры. Например, три таких факта выявлено в Уральске. Один человек чуть было не взял на обслуживание лифты в поликлинике, другой – в больнице, просто потому что предложили минимальную цену, а бюджетные организации обязаны выбирать поставщиков именно по такому принципу. Отсюда и трагедии в медицинских учреждениях – как физически один человек может обслуживать десятки лифтовых установок?!

Общественное объединение «Әділдік жолы» выявило 16 фактов госзакупок, когда были признаны победителями тендеров с заключением договоров компании, у которых не имелось свидетельства о соответствии Национальному стандарту и аттестата. В этих случаях объединение, с которым у ассоциации подписан меморандум, добилось расторжения договоров. Но сколько еще компаний работают «в серую»…

– Добросовестные участники рынка возмущены: почему мы обучили сотрудников, нарастили свою материально-техническую базу, чтобы соответствовать стандарту, а на рынке остаются сомнительные компании, которые спокойно работают? Это действительно несправедливо, – рассуждает Ержан Игибаев. – Мы обращаемся в Комитет промышленной безопасности и просим контролировать процесс допуска компаний, но там занимаются отписками. Остается надеяться, что вода камень точит, и данный вопрос сдвинется с мертвой точки. Ведь речь идет об общественной безопасности.

По словам эксперта, многие действительно не понимают, что лифты – опасные технические устройства, которые в любой момент могут дать осечку, особенно если срок их эксплуатации истек. Здесь нужен особый подход и жесткие требования. Конкурент­ная среда – это хорошо, но она должна тщательно контролироваться. Не должны допускаться к тендеру компании, не имеющие аттестата, свидетельства о соответствии Национальному стандарту, индивидуальные предприниматели.

При проведении государст­венных закупок в конкурс­ной документации, кроме квалификацион­ных требований для лифтов, должна содержаться техническая спецификация с указанием национальных стандартов. Но заказчики игнорируют эти требования, в результате тендеры на поставку, монтаж и услуги по обслуживанию лифтов выигрывают сомнительные компании.

По этим обстоятельствам у ассоциации есть вопросы к Комитету внутреннего государственного аудита как уполномоченному органу, контролирующему государственные закупки. Почему комитет допускает к тендерам индивидуальных предпринимателей и компании, не имеющие документ на соответствие деятельности Национальному стандарту и аттестат на право проведения облуживания лифтов?

– За последнее время мы добились отмены результатов четырех тендеров, а сколько еще таких, о которых никто не знает? Это хорошо, если люди сами сигнализируют. Но я боюсь даже представить, может, в каких-то регионах человек с отверткой и плоскогубцами так и продолжает обслуживать лифты в больницах, торговых центрах, гостиницах, – сетует эксперт.

Национальная ассоциация лифтовиков ратует за то, чтобы на рынке работали квалифицированные профессионалы, поскольку в случае серьезной аварии тень ложится на всю отрасль в целом. Потому и проявляет активность, занимаясь проблемными вопросами, доводя их значимость до первых лиц акиматов и уполномоченных органов, присутствует во всех комиссиях и рабочих группах отраслевых министерств.

В результате совместными усилиями удалось, к примеру, добиться того, чтобы подъемники для инвалидов, ранее вообще остававшиеся бесконтрольными и существовавшие, скорее, как элемент архитектуры, были включены в перечень опасных технических устройств. Теперь они все должны быть на учете в акимате и обязательно обслуживаться сервисной компанией.

Однако и этого могло бы не произойти, не разбей один из колясочников голову при подъеме на таком горе-устройстве в Алматы. И не узнай общественность еще о нескольких подобных случаях.

– Изменения к лучшему, конечно, есть, но они недостаточны для обеспечения безопасности, – уверен президент ассоциации. – У нас, как обычно, пока гром не грянет, никто и не подумает о проблеме. Кстати, многие из трагических инцидентов происходят в момент монтажа, и это говорит о непрофессионализме работников. Все компании, отметившиеся в хронике происшествий, были не аттестованы.

В прошлом году национальная ассоциация инициировала еще одно новшество. В качестве пилотного проекта всех членов ассоциации обязали, во-первых, обновить данные своих диспетчерских служб, во-вторых, разместить в лифтах специальные наклейки с указанием даты их последнего освидетельствования и его результатах – в каком состоянии находится подъемник.

Каждый лифт раз в год должен пройти подобную процедуру, это как техосмотр для автомобиля, чтобы люди могли спокойно заходить в кабину. Определенный положительный эффект новшество принесло: жильцы многоэтажек поблагодарили хотя бы за уверенность в исправности подъемников.

– В случае если есть сомнения, каждый гражданин может запросить у КСК или ОСИ копию паспорта лифта либо заключение о его обязательном освидетельствовании, а также копию свидетельства о соответствии Национальному стандарту и аттестат на право обслуживания лифтов. Те компании, которые окажутся не в состоянии представить эти документы, лишатся заказов. Значит, начнут что-то быстро предпринимать по получению свидетельств и аттестатов, что тоже уже неплохо, – говорит Ержан Игибаев.

После этих слов я обратилась в обслуживающую наш дом лифтовую компанию и выяснила, что освидетельствование проводилось как раз в начале нынешнего месяца, и вывод неутешительный – лифт нуждается в капитальном ремонте. Подробную информацию по моей просьбе лифтовики обещали разместить в подъезде.

Так что каждый день, привычно заходя в кабину лифта, следует помнить о том, что это не только элемент комфорта, но и объект повышенной опаснос­ти. А потому обслуживать его должна серьезная компания, работающая по закону, а не парень с плоскогубцами. И порядок в отрасли надо наводить безотлагательно, а не ждать, когда кто-нибудь снова опрометчиво сделает фатальный шаг в пустую шахту подъемника.