Экспозиция представляет собой бесценный фотоархив, где собраны эксклюзивные снимки, запечатлевшие важнейшие моменты жизни Казахстана. Многие из этих кадров ранее никогда не публиковались и теперь служат ценнейшим историческим источником, позволяющим взглянуть на переломные этапы в развитии нашей страны.

Выставка поделена на шесть тематических блоков. Посетители смогут проследить путь от первых лет советской власти (1928–1959 годы), включая период Великой Отечественной войны, до эпохи грандиозных строек и стремительного экономического развития (1960–1985 годы).

Особое место занимают разделы, посвященные независимому Казахстану, хронике Алматы и Астаны за последние 40 лет, а также социально-культурным преобразованиям последних десятилетий, которые продолжают менять облик нашей страны. Уделено внимание архитектуре, быту и культурной трансформации крупнейших казах­станских городов.

– В экспозиции отражена жизнь казахстанцев, которые на своих плечах вынесли все испытания: от коллективизации и тягот Великой Отечественной войны до освоения целины и становления независимости, – подчеркнул управляющий директор агентства Нагашыбек Алдан.

По словам главного специалиста Телерадиокомплекса Президента Казахстана Каламкас Абуовой, представленные фотографии – лишь толика огромной работы, проделанной сотрудниками Kazinform. Для этой выставки предварительно было просмотрено 23 685 снимков и отобраны самые знаковые. Всего на выставке представлено 188 фотографий. Экспозиция будет открыта для посетителей до 31 августа.