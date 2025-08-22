Kazinform отмечает 105-летие

Масс-медиа
3
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В столичном торгово-развлекательном центре MEGA Silk Way состоялось открытие уникальной фотовыставки, приуроченной к 105-летию международного информационного агентства Kazinform.

фото Игоря Бургандинова

Экспозиция представляет собой бесценный фотоархив, где собраны эксклюзивные снимки, запечатлевшие важнейшие моменты жизни Казахстана. Многие из этих кадров ранее никогда не публиковались и теперь служат ценнейшим историческим источником, позволяющим взглянуть на переломные этапы в развитии нашей страны.

Выставка поделена на шесть тематических блоков. Посетители смогут проследить путь от первых лет советской власти (1928–1959 годы), включая период Великой Отечественной войны, до эпохи грандиозных строек и стремительного экономического развития (1960–1985 годы).

Особое место занимают разделы, посвященные независимому Казахстану, хронике Алматы и Астаны за последние 40 лет, а также социально-культурным преобразованиям последних десятилетий, которые продолжают менять облик нашей страны. Уделено внимание архитектуре, быту и культурной трансформации крупнейших казах­станских городов.

– В экспозиции отражена жизнь казахстанцев, которые на своих плечах вынесли все испытания: от коллективизации и тягот Великой Отечественной войны до освоения целины и становления независимости, – подчеркнул управляющий директор агентства Нагашыбек Алдан.

По словам главного специалиста Телерадиокомплекса Президента Казахстана Каламкас Абуовой, представленные фотографии – лишь толика огромной работы, проделанной сотрудниками Kazinform. Для этой выставки предварительно было просмотрено 23 685 снимков и отобраны самые знаковые. Всего на выставке представлено 188 фотографий. Экспозиция будет открыта для посетителей до 31 августа.

#фотовыставка #105 лет #Kazinform

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Навели порядок
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Чтить традиции и знать язык
Заложник статуса
Золотые артефакты найдены в Улытау
А что выбираете вы?
От идеи – к интересу
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Системный подход, направленный на результат
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]