Кемелбек Ойшыбаев возглавил Агентство "Хабар"

АО «Агентство «Хабар» сообщило о назначении Кемелбека Ойшыбаева исполняющим обязанности председателя правления, передает Kazpravda.kz.
Ранее эту должность занимал Берик Уали.
Нового главу агентства представил коллективу вице-министр культуры и информации РК Эльдар Толганбаев.
Кемелбек Бактыгулович Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).
Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО «ИА «Интерфакс-Казахстан». В разные годы работал в коммерческих структурах.
В 2015-2016 гг. занимал руководящие должности в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.
В 2016-2017 гг. - председатель правления АО «Телерадиокорпорация «Қазақстан».
В 2019-2020 гг. - председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».
2020-2022 гг. занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.
С февраля 2022 года – председатель ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация».