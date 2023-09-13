Кемелбек Ойшыбаев возглавил Агентство "Хабар"

Фото пресс-службы АО «Агентство «Хабар»

Ранее эту должность занимал Берик Уали.

Нового главу агентства представил коллективу вице-министр культуры и информации РК Эльдар Толганбаев.

Кемелбек Бактыгулович Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО «ИА «Интерфакс-Казахстан». В разные годы работал в коммерческих структурах.

В 2015-2016 гг. занимал руководящие должности в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

В 2016-2017 гг. - председатель правления АО «Телерадиокорпорация «Қазақстан».

В 2019-2020 гг. - председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

2020-2022 гг. занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.

С февраля 2022 года – председатель ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация».