Берик Уали назначен советником президента – пресс-секретарем президента РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С марта 2022 года он был председателем правления АО «Агентство «Хабар».

Фото: gov.kz

Распоряжением главы государства Уали Берик назначен советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Другим распоряжением президента Байгараев Нурмухамед Исманович освобожден от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан по собственному желанию, согласно поданному заявлению, сообщили в Акорде.

Накануне Нурмухамед Байгараев пояснил на своей странице в Facebook причины ухода с поста, на который был назначен всего неделю назад.

Берик Уали в 1997 году окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т. Жургенова по специальности «Киновед», в 2005 году – Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Журналистика», в 2014 году – Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».

1997-2012 годы – журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа».

В 2012-2015 годы – заместитель руководителя аппарата акима – руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

В 2015-2016 годы – советник первого заместителя председателя партии Nur Otan.

В 2016-2018 годы – советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, директор департамента информационной поддержки.

2018-2019 годы – руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

С 2019 года - пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

В марте 2022 года возглавил Агентство «Хабар».

Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын». Награжден четырьмя медалями, орденом «Құрмет».

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