Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому

Нефть и Газ
652

Зарубежные СМИ сообщают о победе Казахстана в арбитраже по Карачаганаку на сумму от $2 до $4 млрд.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В нашей истории более чем за 15 лет не было таких крупных споров, где Казахстан оказался бы в выигрышной ситуации. Можно вспомнить, как много времени заняло дело Стати - и по времени, и по затратам, а Казахстан в итоге фактически почти не оказался в проигрыше. А тут - крупная сумма и решение в пользу государства. В первый раз арбитраж выносит решение в пользу Казахстана в споре против инвесторов международного уровня. Это можно считать плюсом, пишет издание ENERGY ANALYTICS

Данное событие важно рассмотреть как выходящее далеко за рамки финансового спора. Казахстан показывает, что перерос статус «сырьевой территории». Государство продемонстрировало юридическую зрелость, эффективно применив инструменты международного права в споре с глобальным корпоративным консорциумом.

Урегулирование ситуации по Карачаганаку формирует значимый практический опыт в защите национальных интересов при взаимодействии с крупными инвесторами. Этот опыт может быть полезен в рамках более масштабного спора по Кашагану.

В международном арбитраже любой преждевременный триумфальный комментарий от госорганов может стать поводом для апелляции и срыва выплат. Можно сказать, что Минэнерго завершает процесс в закрытом юридическом режиме, для обеспечения гарантированного поступления средств в бюджет.

#суд #Карачаганак #инвесторы

