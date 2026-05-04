ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации

Абу-Даби входил в состав ОАПЕК на протяжении 58 лет

После ОПЕК Объединённые Арабские Эмираты покинули ещё один альянс – Организацию арабских стран-экспортёров нефти. Об этом решении власти ОАЭ уведомили штаб-квартиру объединения в Кувейте. Её руководство, в свою очередь, поблагодарило Абу-Даби за вклад в развитие энергетического сектора региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Отмечается, что власти ОАЭ проинформировали о своем решении председателя текущей сессии совета министров организации. Оно действует с 1 мая 2026 года.

В составе межправительственной структуры остаются теперь 10 государств. Как отмечают эксперты, Эмираты вышли из этой организации из-за изменения экспортной стратегии.

Ранее ОАЭ покинули Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянс ОПЕК+. Власти страны объяснили свое решение необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».