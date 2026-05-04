ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации

В мире,Нефть и Газ
Айман Аманжолова
корреспондент

Абу-Даби входил в состав ОАПЕК на протяжении 58 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

После ОПЕК Объединённые Арабские Эмираты покинули ещё один альянс – Организацию арабских стран-экспортёров нефти. Об этом решении власти ОАЭ уведомили штаб-квартиру объединения в Кувейте. Её руководство, в свою очередь, поблагодарило Абу-Даби за вклад в развитие энергетического сектора региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Отмечается, что власти ОАЭ проинформировали о своем решении председателя текущей сессии совета министров организации. Оно действует с 1 мая 2026 года.

В составе межправительственной структуры остаются теперь 10 государств. Как отмечают эксперты, Эмираты вышли из этой организации из-за изменения экспортной стратегии.

Абу-Даби входил в состав ОАПЕК на протяжении 58 лет.

Ранее ОАЭ покинули Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянс ОПЕК+. Власти страны объяснили свое решение необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня».

 

#организация #нефть #ОАЭ

Популярное

Все
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Вручены государственные награды от имени Президента
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

В Китае разгорелся скандал из-за AI-двойников в сериалах
Затонувший корабль XVI века исследуют у берегов Раматюэля
В Марокко открыли башню в виде ракеты
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]