Киберкапкан для доверчивых

Интернет-мошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений в Актюбинской области – с начала года здесь зарегистрирован уже 201 такой факт. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года их было 238. В полиции отмечают положительную динамику, однако допускают, что часть пострадавших могла не обратиться за помощью.

Оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Жанибек Шагиров констатирует, что методы мошенников становятся все более изощренными. Из-за этого людям труднее распознавать попытки мошенничества, и количество потерянных средств остается значительным.

В этом году около 200 жителей ­региона, став жертвами аферистов, лишились своих сбережений либо оформили кредиты. Общий размер причиненного ущерба достигает сотен миллионов тенге.

– Если раньше злоумышленники действовали по простым схемам, то сегодня используют комбинированные подходы. Потенциальной жертве могут сначала позвонить, затем написать сообщение в мессенджере и в итоге отправить ссылку на поддельный сайт. В результате у человека создается ощущение, что речь идет об официальных процедурах, и он сам передает свои данные. А мошенники получают доступ к счетам без взлома, – объясняет капитан полиции.

В числе распространенных схем – фишинговые атаки через поддельные сайты, взломы аккаунтов в соцсетях и мессенджерах (Instagram, WhatsApp), телефонные звонки от «сотрудников банков или государственных органов». Часто мошенники создают ощущение срочности, пугают штрафами или блокировкой счетов, чтобы человек действовал без раздумий и передал коды подтверждения или личные данные.

При взломе аккаунта мошенники рассылают сообщения от имени владельца с просьбой занять деньги либо высылают поздравительную открытку, за которой может скрываться вредоносная программа. Достаточно открыть файл, чтобы в устройство проникли вирусы, получающие доступ к личным данным и банковским приложениям. Особенно опасно, когда такие сообщения приходят от знакомых, чьи аккаунты могли быть взломаны и использованы для дальнейшей рассылки.

Не менее популярны схемы с инвестициями, фиктивными выплатами и розыгрышами. Появляются и более изощ­ренные методы – с использованием поддельных аккаунтов, сайтов и технологий подмены голоса или внешности для введения людей в заблуждение.

В Актобе распространяется и еще одна схема, на этот раз связанная с коммунальными услугами. Мошенники звонят жителям, представляясь сотрудниками энергоснабжающих организаций, и предлагают дистанционно оформить заявку на замену или проверку электросчетчика. Для этого они просят продиктовать SMS-код, который якобы необходим для оформления.

На деле этот код используется для доступа к банковским приложениям и личным кабинетам. Получив его, злоумышленники оформляют кредиты или похищают средства с личного счета жертвы. В полиции подчеркивают, что сотрудники коммунальных служб не запрашивают такие данные по телефону.

– Есть еще одна схема, не менее коварная, когда приходят сообщения, к примеру, от банков, служб доставки или из государственных органов с просьбой срочно перезвонить. Как только человек перезванивает, он сам попадает к мошенникам, которые очень умело вводят его в заблуждение и выманивают конфиденциальную информацию. Поэтому важно быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, даже если они выглядят официально, – предупреждает Жанибек Шагиров.

Почему же люди продолжают попадаться на уловки мошенников? Киберполицейский отмечает, что их жертвами чаще всего становятся граждане, обладающие низким уровнем цифровой грамотности, к тому же и чрезмерно доверчивые. Играет свою роль и психологическое давление, когда человека торопят, запугивают, не дают времени на обдумывание. В зоне риска остаются пожилые люди, активные пользователи соцсетей и те, кто не привык проверять информацию.

При взломе аккаунта важно сразу сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию, уведомить знакомых и обратиться в службу поддержки сервиса. При попытке мошенничества через банковские операции следует немедленно связаться с банком для блокировки транзакции. Ну и позвонить в 102.

Иногда предотвратить преступление удается благодаря неравнодушию окружающих. Так, в одном из магазинов техники менеджер заметил взволнованного посетителя, который постоянно разговаривал по телефону. Заподозрив неладное, он вмешался и выяснил, что молодой человек действует по указанию мошенников и собирается перевести им крупную сумму в размере 10 млн тенге.

К тому моменту он уже отправил 800 тыс. и планировал продать семейные ювелирные украшения, чтобы набрать недостающую сумму. Сотрудник магазина вызвал полицию и убедил парня прекратить разговор. В результате удалось сохранить имущество на сумму около 9,2 млн тенге.

Раскрытие интернет-преступлений осложняется тем, что злоумышленники используют VPN, подставные аккаунты и часто действуют из-за рубежа. Тем не менее полиция применяет комплекс мер: анализирует цифровые следы, отслеживает финансовые операции, взаимодействует с банками и операторами связи, а также сотрудничает с зарубежными коллегами.

Параллельно ведется мониторинг интернет-пространства и блокировка мошеннических ресурсов. Есть и успешные примеры. Так, была установлена и задержана женщина, оформлявшая кредиты на граждан через мессенджеры под предлогом снятия пенсионных накоплений. От ее действий пострадали около 29 человек.

Особое внимание уделяется профилактике преступлений. Департамент полиции заключил меморандумы о сотрудничестве с региональным университетом им. К. Жубанова и Европейским высшим колледжем экономики, бизнеса и права. В рамках сотрудничества студенты проходят практику в полиции, помогая выявлять мошеннические сайты и аккаунты, проводят разъяснительную работу среди населения.

Дополнительно развивается направление киберволонтерства. Молодежь обучают навыкам цифровой безопас­ности, созданию информационного контента и разбору реальных схем мошенничества, чтобы помогать выявлять угрозы в Сети и повышать цифровую грамотность населения.

В проект привлекают инициативных молодых людей всех возрастов, желающих участвовать в профилактической работе и распространении безопасных практик в Интернете. Волонтеры мониторят подозрительные сайты и аккаунты, участвуют в профмероприятиях и разъяснительной работе среди жителей, помогая формировать привычку безопасного поведения в Сети.

Полностью исключить риск стать жертвой интернет-мошенничества невозможно, но есть шанс его существенно снизить, соблюдая правила цифровой безопасности и проявляя бдительность, утверждают полицейские. Для этого достаточно не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать коды подтверждения и персональные данные, проверять информацию через официальные источники, при подозрительных звонках сразу прекращать разговор.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию и в банк. Иногда эти действия позволяют заблокировать операции и сохранить средства.