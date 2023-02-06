Килограмм волос извлекли из желудка девочки в Алматы

В Центре детской неотложной медицинской помощи города Алматы провели экстренную операцию 11-летнему ребенку с большим скоплением волос в желудке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: управление общественного здравоохранения Алматы

«Ребенка беспокоили боли в животе, жалобы на рвоту в течение недели, отсутствие аппетита, общая слабость. До госпитализации девочка получала амбулаторное лечение по поводу расстройств желудочно-кишечного тракта. 1 февраля ребенка доставили в приемное отделение с подозрением на острый аппендицит, диагноз которого в процессе динамического наблюдения был исключен», – отметил заведующий отделением гнойной и торакальной хирургии центра Саматбек Мырзахмет.

Девочку экстренно обследовали и выявили, что в желудке есть инородное тело, «заполняющее весь его объем, состоящее из множества разнородных частиц, сплетений волос, слизи».

Под наркозом врачи провели операцию – лапаротомию, гастротомию, извлечение инородного тела из желудка.

«В полости желудка обнаружено и удалено плотное образование больших размеров: инородное тело (трихобезоар) размером 16 сантиметров, весом тысячу граммов, представленное конгломератом множества волос, склеенных между собой, пропитанных пищевыми массами и слизью», – сообщила детский хирург центра Сауле Сулейманова.

«Такие безоары встречаются у девочек, имеющих патологическую склонность выдергивать и глотать волосы с головы, бровей и ресниц – трихотилломанию. Этим заболеванием нередко страдают дети с неврозом навязчивых состояний, дети с девиантным поведением. В результате в желудке образуется клубок переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью», – добавила Сулейманова.