Как оплатить ОСМС при длительном отпуске

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

С 21 апреля в законную силу вступили поправки, касающиеся оплаты взносов и отчислений при выходе работников в длительный отпуск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФСМС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, для сохранения статуса застрахованного у работников при выходе в длительный отпуск (более 30 дней) внесены изменения в правила начисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на ОСМС, детализирующие механизм перечислений платежей за этот период.

В фонде подчеркнули, что для сохранения статуса застрахованного в системе ОСМС необходимо при начислении дохода на период оплачиваемого трудового отпуска длительностью один или более одного календарного месяца отчисления и взносы производить одним платежом с разделением по периодам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска.

«Например, трудовой отпуск учителя приходится на период с 25 июня по 18 августа (56 календарных дней). В этом случае перечисление платежей на ОСМС необходимо осуществлять в июне (при выплате отпускных) одним платежным поручением с разбивкой по трем строкам: июнь, июль, август. Сумма за каждый месяц рассчитывается согласно соответствующим дням отпуска: за 7 дней в июне, за 31 день в июле и 18 дней в августе», — говорится в официальном сообщении. 

Напомним, в прошлом году более 200 тыс. работников лишились статуса в системе ОСМС, так как находились в длительном отпуске, а взносы и отчисления за них были произведены единым платежом за тот месяц, в котором выплачивались отпускные. Так возникал неоплаченный календарный месяц, ведь отпуск охватывал более одного месяца, поскольку система требует оплаты без пропусков периодов.

К слову, во время пандемии за работником ранее сохранялся статус при двух пропущенных платежах, но эта норма утратила силу в октябре 2023 года. Тогда ситуацию разрешили – статус этим лицам был восстановлен.

#ФСМС #отпуск #ОСМС #оплата

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