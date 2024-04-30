Карагандинские врачи прооперировали новорожденного с тяжелым пороком

При поступлении беременной в роддом бригада уже была готова выехать для оказания оперативного вмешательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: пресс-служба Минздрава

Выездная бригада областной детской клинической больницы провела операцию младенцу в первые часы жизни. Новорожденный появился на свет с одним из сложных врожденных пороков – гастрошизисом.

Недоразвитие передней брюшной стенки с эвентрацией всего кишечника было выявлено во время внутриутробного периода. При поступлении беременной в роддом бригада уже была готова выехать для проведения операции.

«После рождения ребенок был переведен в реанимацию и интенсивную терапию новорожденных перинатального центра. Новорожденный прооперирован в первые часы жизни. Произведено одномоментное погружение эвентрированных петель кишечника в брюшную полость с пластикой дефекта передней брюшной стенки. Такая аномалия развития называется гастрошизис», – рассказали врачи.

Медики отмечают, что имеющие данный порок младенцы нуждаются в экстренном хирургическом лечении в первые 6–12 часов жизни в условиях специализированного стационара, поскольку быстро начинается спаечный процесс между кишечными петлями и резко возрастает риск инфицирования эвентрированных органов.

За последние 2 года хирургами ОДКБ прооперировано уже 5 новорожденных с гастрошизисом с благоприятным исходом.

По информации областной детской клинической больницы, выездная операционная бригада была создана в 2017 году для оказания экстренной хирургической помощи новорожденным в роддомах в первые сутки жизни. Показатель выживаемости новорожденных с врожденными пороками у бригады вырос с 48% до 89%.