Это фильм для молодежи, вступающей во взрослую жизнь. Языком кинемато­графа инициаторы проекта решили рассказать юношам и девушкам о главных семейных ценностях, народных традициях и обычаях, показать на примере героев фильма, как правильно справиться с различными жизненными ситуациями.

Съемки проходят в Шымкенте. Режиссер проекта – Серик Таласов. На главные роли приглашены такие известные казахстанские актеры, как Ержан Жарылкасын, сыгравший роль молодого Абиша – отца Нурсултана Назарбаева в кинофильме «Небо моего детства», актриса Южно-Казахстанского областного академического драматического театра им. Ж. Шанина Акмарал Маханова, артист театра сатиры «Шаншар» Галымжан Калыбаев и популярный в молодежной среде актер Олжас Бекбауов. А в эпизодах фильма задействована шымкентская молодежь. Специально для этого в начале августа в городе был объявлен кастинг.

Полнометражный фильм «Жанұя» снимается в рамках проекта «Оңтүстік жастары» по заказу КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления по вопросам молодежной политики ЮКО.