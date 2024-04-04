Китай готов построить в РК завод по производству кукурузного крахмала и тиамулина

Инвестпроект оценивается в $150 млн с созданием пятисот рабочих мест, передает Kazpravda.kz

Фото: KAZAKH INVEST

Председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Ержан Елекеев и зампред комитета по инвестициям МИД РК Султангали Кинжакулов провели встречу с руководством китайской компании «Zhejiang Sunny Group Co., Ltd.».

«В ходе встречи стороны обсудили возможность строительства завода по производству кукурузного крахмала и тиамулина с последующим расширением производимой продукции на биологической основе», - говорится в сообщении.

Елекеев отметил, что Казахстан обладает значительным потенциалом для выращивания сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе кукурузы для дальнейшей переработки.

Председатель Zhejiang Sunny Group Co., Ltd. Цзяньхуэй Чэнь отметил благоприятные условия для строительства завода в Казахстане, а именно стратегическое расположение, наличие земель для выращивания кукурузы и близость к местным поставщикам. По его словам, компания готова инвестировать в реализацию проекта $150 млн с созданием 500 постоянных рабочих мест.

Продукция будет экспортироваться в страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии с применением в пищевой, фармацевтической, химической и ветеринарной отраслях. Проект также предусматривает переработку промышленных отходов, очистку промышленных сточных вод и использование установок для минимизации выбросов в атмосферу от сжигания природного газа.

По итогам встречи стороны договорились укреплять инвестиционно-экономическое партнерство и сотрудничать в реализации данного проекта.

Zhejiang Sunny Group Co., Ltd. занимается производством, продажами и обслуживанием своей патентной биофармацевтической продукции. Компания является одним из немногих производителей в биофармацевтической промышленности, обладающими возможностями как микробной ферментации, так и синтеза.