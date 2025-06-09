С 9 июня 2025 года Китай начал в экспериментальном порядке вводить односторонний безвизовый режим для владельцев обычных паспортов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна. Это расширило сферу действия односторонней безвизовой политики Китая до 47 стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 9 июня 2025 года по 8 июня 2026 года владельцы обычных паспортов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна могут въезжать в Китай по безвизу на срок до 30 суток для осуществления деловых поездок, туризма, семейных визитов, обменов или транзита. До этого, в 2018 году Китай уже ввел взаимный безвизовый режим с ОАЭ и Катаром. Так, Китай достиг "полного охвата" в сфере безвизового доступа в отношении стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Официальный представитель МИД КНР в начале июне заявил, что постоянное расширение безвизового режима демонстрирует твердую решимость Китая продолжать на высоком уровне расширять открытость внешнему миру. По его словам, Китай будет и впредь совершенствовать политику въезда и добавлять больше стран в список безвизовых, чтобы вместе с разными странами добиться общего процветания за счет открытости в более широких масштабах и сотрудничества на более глубоком уровне.