Китайская компания планирует запустить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций

Также в State Power Investment Corporation намерены построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. State Power Investment Corporation, входящая в число крупнейших китайских энергетических компаний, активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт.

Президент был проинформирован о намерении State Power Investment Corporation запустить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций.

В свою очередь Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана.

Кроме того, учитывая большой технологический и научно-исследовательский опыт State Power Investment Corporation, были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства «зеленого» водорода.