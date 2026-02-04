Фото: Синьхуа

Первый поезд по данному маршруту отправился в понедельник из международного сухопутного порта Наньчана для доставки мраморных изделий, хлопчатобумажной ткани, обоев и других товаров в порт Баку. Он пересечет госграницу через КПП Хоргос и будет следовать по территории Казахстана до того как переправится через Каспийское море, сообщили местные СМИ.

Новый маршрут грузоперевозок с использованием ТМТМ позволит сократить время транспортировки с прежних 50 дней до 18 суток, избегая необходимости обходить Суэцкий канал и акваторию Красного моря, а также свести к минимуму порчу грузов и затраты на многократную перевалку, связанные с морскими перевозками на большие расстояния, и снизить экспортерам логистические затраты в среднем на 15-20 проц., отметили в Центре ж/д логистических услуг города Наньчан.

Согласно намеченному графику, после доставки товаров по новому маршруту в Баку, который функционирует как ключевой узел международных мультимодальных грузоперевозок по ТМТМ, они могут дальше перевозиться в Турцию и ряд других стран и регионов мира.

Как сообщили в железнодорожном ведомстве, на данный момент в провинции Цзянси действует 13 маршрутов в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа и Китай-Центральная Азия, которые охватывают более 200 стран и регионов мира и обслуживают свыше 500 внешнеторговых предприятий.