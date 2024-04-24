Класс «эконом» выдавали за «премиум» в ВКО

В Усть-Каменогорске облуправление ГАСК получило «картину маслом»: из 21 объекта жилой коммерческой застройки на 19 работы велись с нарушениями.
Компании-застройщики незаконно наращивали этажность высоток и возводили дома без полного пакета разрешительных документов. Всего, по данным Государственного архитектурно-строительного контроля, на данный момент в Усть-Каменогорске ведется строительство 59 жилых многоэтажек, в том числе 47 коммерческих.
ГАСК провел внеплановую проверку и, помимо всего прочего, установил: шесть жилищных комплексов, по словам и. о. руководителя облуправления структуры Самата Каирдинова, возводились без полного пакета документов: отсутствовали согласованный эскизный проект, экспертиза проектной документации, сопровождение авторского и технического надзоров, талон уведомления о начале строительно-монтажных работ.
Кроме того, две строительные компании самовольно увеличили этажность, «забыв» о необходимости повторной комплексной экспертизы проекта после того, как в него внесли столь существенные изменения.
В итоге по трем ЖК вынесено судебное решение о приостановке работ. По словам Самата Каирдинова, чаще всего предприниматели оправдывают отсутствие необходимых разрешений стремлением по максимуму использовать теплый сезон. Мол, разработка документации отнимает много времени, только на комплексную экспертизу уходит 45 дней, плюс до недели отнимает заключение договоров.
Поэтому строители, дескать, и приступают к работам без полного пакета документов, надеясь оформить их по ходу дела. Многие умышленно выбирают такой алгоритм, считая, что им выгоднее заплатить административный штраф в 200 месячных расчетных показателей – 738 тыс. тенге.
– Восемь компаний привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о долевом участии в жилищном строительстве, – сообщил руководитель. – Нередко застройщики рекламируют и продают квартиры якобы премиум-класса. Однако, согласно проектной документации, класс жилья этому явно не соответствует. Более того, на деле он часто не соответствует даже тому, что заявлено в проекте.
По словам Самата Каирдинова, при выборе квартир покупателям, помимо очевидных критериев, следует еще руководствоваться заключением государственной экспертизы, согласованным эскизным проектом, проектно-сметной документацией. Если речь идет о покупке жилья в доме, который еще только строится, то обязательно нужно проверить, есть ли у компании разрешение на привлечение денег. Такие данные размещены на портале АО «КЖК» (homeportal.kz). Всевозможные договоры бронирования – незаконные документы, они не гарантируют получение жилья, в том числе в указанные сроки.
Как пояснил руководитель, специалисты Государственного архитектурно-строительного контроля вправе провести внеплановую проверку только при наличии обращений от прокуратуры, госорганов, физических или юридических лиц. Формально в случае нарушений со стороны строительной компании в ситуацию должен вмешаться авторский и технический надзор. Эти организации могут обратиться в ГАСК.
– На практике авторский и технический надзор зачастую проявляет пассивность, – отметил Самат Каирдинов. – Но наше управление одновременно с городскими и районными службами проводит мониторинг на постоянной основе.