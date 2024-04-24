Класс «эконом» выдавали за «премиум» в ВКО

В Усть-Каменогорске облуправление ГАСК получило «картину маслом»: из 21 объекта жилой коммерческой застройки на 19 работы велись с нарушениями.

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Компании-застройщики незаконно наращивали этажность высоток и возводили дома без полного пакета разрешительных документов. Всего, по данным Государственного архитектурно-строительного контроля, на данный момент в Усть-Каменогорске ведется строительство 59 жилых многоэтажек, в том числе 47 коммерческих.

ГАСК провел внеплановую проверку и, помимо всего прочего, установил: шесть жилищных комплексов, по словам и. о. руководителя облуправления структуры Самата Каирдинова, возводились без полного пакета документов: отсутствовали согласованный эскизный проект, экспертиза проектной документации, сопровождение авторского и технического надзоров, талон уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Кроме того, две строительные компании самовольно увеличили этажность, «забыв» о необходимости повторной комплексной экспертизы проекта после того, как в него внесли столь существенные изменения.

В итоге по трем ЖК вынесено судебное решение о приостановке работ. По словам Самата Каирдинова, чаще всего предприниматели оправдывают отсутствие необходимых разрешений стремлением по максимуму использовать теплый сезон. Мол, разработка документации отнимает много времени, только на комплекс­ную экспертизу уходит 45 дней, плюс до недели отнимает зак­лючение договоров.

Поэтому строители, дескать, и присту­пают к работам без полного пакета документов, надеясь оформить их по ходу дела. Многие умышленно выбирают такой алгоритм, считая, что им выгоднее заплатить административный штраф в 200 месячных расчетных показателей – 738 тыс. тенге.

– Восемь компаний привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о долевом участии в жилищном строительстве, – сообщил руководитель. – Нередко застройщики рекламируют и продают квартиры якобы премиум-класса. Однако, согласно проектной документации, класс жилья этому явно не соответствует. Более того, на деле он часто не соответствует даже тому, что заявлено в проекте.

По словам Самата Каирдинова, при выборе квартир покупателям, помимо очевидных критериев, следует еще руководствоваться заключе­нием государственной экспертизы, согласованным эскизным проектом, проектно-сметной документацией. Если речь идет о покупке жилья в доме, который еще только строится, то обязательно нужно проверить, есть ли у компании разрешение на привлечение денег. Такие данные размещены на портале АО «КЖК» (homeportal.kz). Всевозможные договоры бронирования – незаконные документы, они не гарантируют получение жилья, в том числе в указанные сроки.

Как пояснил руководитель, специалисты Государственного архитектурно-строительного контроля вправе провести внеплановую проверку только при наличии обращений от прокуратуры, госорганов, физических или юридических лиц. Формально в случае нарушений со стороны строительной компании в ситуацию должен вмешаться авторский и технический надзор. Эти организации могут обратиться в ГАСК.

– На практике авторский и технический надзор зачастую проявляет пассивность, – отметил Самат Каирдинов. – Но наше управление одновременно с городскими и районными службами проводит мониторинг на постоянной основе.