«Классик» Демеу Жадраев пробился в 1/4 финала ЧМ в Хорватии

Спорт
137
Дана Аменова
специальный корреспондент

Призер Олимпийских игр одержал победу со светом 8:6.

Фото: НОК РК

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев победил в 1/8 финала чемпионата мира в Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК  

В схватке за выход в четвертьфинал Жадраеву противостоял Алекса Илич из Сербии. Казахстанец одержал победу со светом 8:6.

К сожалению, не смогли выйти в 1/4 финала Альмир Толебаев (до 82 кг) и Марлан Мукашев (до 55 кг).

Толебаев уступил Михаилу Браду (Молдова), а Мукашев потерпел поражение от Артёма Деляну (Молдова).

#борьба #Хорватия #НОК #Демеу Жадраев

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Прошли тропою снежных барсов
Там, где любовь и поддержка
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Не роскошь, а средство передвижения
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Обратная связь как основа доверия
Чтобы специалисты оставались в селах
В тандеме
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Республиканский чемпионат по паралимпийской конной выездке …
Нора Джеруто вошла в десятку лучших на чемпионате мира по л…
Триумфаторов ЧМ по боксу чествовали в Шымкенте
Сельские игры «Ақ бидай»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]