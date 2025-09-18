«Классик» Демеу Жадраев пробился в 1/4 финала ЧМ в Хорватии
Призер Олимпийских игр одержал победу со светом 8:6.
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев победил в 1/8 финала чемпионата мира в Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В схватке за выход в четвертьфинал Жадраеву противостоял Алекса Илич из Сербии. Казахстанец одержал победу со светом 8:6.
К сожалению, не смогли выйти в 1/4 финала Альмир Толебаев (до 82 кг) и Марлан Мукашев (до 55 кг).
Толебаев уступил Михаилу Браду (Молдова), а Мукашев потерпел поражение от Артёма Деляну (Молдова).