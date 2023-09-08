Клиентам ликвидированных страховых компаний выплатили 1,13 млрд тенге

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Выступая на страховом форуме в Алматы зампредседателя АРРФР Мария Хаджиева сообщила, что фонд гарантирования страховых выплат осуществил клиентам ликвидированных страховых компаний в общей сложности 1,13 млрд тенге возмещений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«За 20 лет фонд сформировал резервы гарантирования на общую сумму порядка 13 млрд тенге или $29,1 млн. Осуществлены гарантийные выплаты населению по шести принудительно ликвидированным страховым организациям на сумму свыше 1,13 млрд тенге», – отметила Мария Хаджиева.

На сегодняшний день все гарантийные выплаты фондом осуществлены, обязательства перед кредиторами погашены, ликвидационные процессы завершены», заключила она.

Отметим, страховой сектор представлен 26 страховщиками, из которых 10 – Life-компании.  

По данным агентства, активы страховых организаций по итогам июля года увеличились на 15,9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, составив 2,4 трлн тенге в основном, в результате роста доходов по страховой деятельности.

Чистая прибыль по страховому рынку в июле составила 20,2 млрд тенге.  

С начала 2023 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 9 314 тыс. договоров, что на 32,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Всего за 7 месяцев 2023 года страховые премии составили 577,8 млрд тенге, что на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Как отметили в АРРФР, основным драйвером роста страховых премий является класс добровольного имущественного страхования.

С начала года страховые выплаты составили 140,9 млрд тенге, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой прирост в агентстве связали  с увеличением страховых выплат по страхованию имущества и автострахованию.

В начале года в АРРФР сообщали о принудительной ликвидации Зерновой страховой компании, а в начале августа –о прекращении действия лицензии АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» в связи с ее добровольным возвратом.

#выплаты #страхование #ликвидация #гарантии

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