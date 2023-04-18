Зерновую страховую компанию принудительно ликвидировали в Казахстане

Обязательства этой компании будут переданы другим казахстанским страховщикам.

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У АО «Зерновая страховая компания» отозвали лицензию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

7 апреля завершилась принудительная ликвидация АО «Зерновая страховая компания», которая продолжалась с октября 2021 по апрель 2023 года.

«В процессе ликвидации комиссия приняла меры по обеспечению сохранности имущества и документов АО «Зерновая страховая компания», произведены расчеты с его кредиторами», – говорится в сообщении в АРРФР.

Для получения выплат по обязательным и добровольным видам страхования клиентам Зерновой страховой компании необходимо обращаться в страховую компанию АО СК JYSAN GARANT.

Вместе с тем клиенты ликвидированного страховщика по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей будут получать выплаты в АО "КСЖ "Государственная аннуитетная компания".