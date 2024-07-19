Клубный чемпионат мира по шахматам проведут в Астане

Столица, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Клубный чемпионат мира по рапиду и блицу проведет Казахстанская федерация шахмат под эгидой ФИДЕ, он пройдет в Астане с 1 по 6 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

По информации столичного акимата, в турнире примут участие более 30 клубов из разных стран, количество участников - около 300 спортсменов.

Подтвердили свое участие действующие чемпионы мира Дин Лижень (Китай) и Цзюй Вэньцзюнь (Китай), 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия), экс-чемпионки мира Александра Костенюк (Швейцария) и Хоу Ифань (Китай), вице-чемпион мира Ян Непомнящий (Россия), Арджун Эригаси (Индия), победитель шахматной Олимпиады 2022 года Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и многие другие титулованные шахматисты планеты.

Ход этих соревнований будет широко освещаться крупнейшими мировыми информационными агентствами и за ними будут следить любители шахмат из более чем двухсот стран и территорий мира.

«Чемпионат мира пройдет в Конгресс-Центре Астана, в одном из крупнейших и современных выставочных центров столицы, обеспечивающих комфортные условия для участников и зрителей. Церемония открытия FIDE World Team Rapid and Blitz Championships состоится 1 августа в Амфитеатре Астаны. Она будет совмещена с церемонией зажжения факела 45-й шахматной олимпиады. Чемпионат состоит из двух соревнований – рапид и блиц», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В городской администрации добавили, что совокупный призовой фонд турнира составляет 350 тысяч евро, из которых 250 тысяч евро идет на рапид, а 100 тысяч евро на блиц. 

#Астана #чемпионат #акимат #шахматы #клуб

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