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Ключ к успеху – всеобщая вовлеченность
Роза Абилова, секретарь маслихата Илийского района Алматинской области

Работу Национального курултая поддерживают во всех регионах страны.

Создание Национального курултая и проведение его первого заседания в сакральном Улытау нашло горячий отклик одобрения в сердцах казахстанцев. Дейст­вительно, сейчас, в такое неспокойное время, когда вокруг нас бушуют геополитические конфликты, назрела необходимость сообща решать актуальные вопросы. При этом очень важно сохранить самое ценное, что у нас есть, – единство народа.

Думаю, не случайно Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил во главу угла идею укрепления общенационального согласия, формирования истинных патриотических качеств. Глава государства отметил, что только так мы сможем поставить заслон радикализму и экстремизму.

На мой взгляд, проведение курултая оказалось весьма свое­временным, востребованным, потому как есть деструктивно настроенные люди, которым не нужно наше благополучие. Они хотят разделить нас, посеять в обществе раздор.

По долгу службы я общаюсь со многими аксакалами, уважае­мыми людьми нашего района. Каждый из них выражает поддержку курултаю и принятым на первом заседании важным решениям. Ведь основой развития любого государства является единство и благополучие, высокое качество жизни граждан. И мы сейчас видим первые плоды инициированных Президентом демократических реформ.

Так, недавно прошел референдум, в котором казахстанцы приняли активное участие, тем самым поддержав политические инициативы Главы государства. Кроме того, состоялись выборы акимов с участием депутатов маслихатов всех уровней. Были предложены по два кандидата на этот пост, и мы, депутаты, имели возможность выбрать лучшего согласно представленной предвыборной программе.

Что касается Национального курултая, то в его состав вошли представители всех регионов, в том числе Алматинской области. Я бы предложила делегировать на заседания также известных лидеров районного уровня. К примеру, в Илийском районе имеется хороший опыт развития медиации, работы общественного совета, советов аксакалов и матерей. Эти институты гражданского общест­ва были созданы у нас одними из первых в республике. И наши общественные деятели могли бы поделиться своим опытом с коллегами из других регионов.

Мы регулярно проводим встречи с жителями сел, разъясняем им важность участия каждого гражданина в решении вопросов местного самоуправления. Считаю, что ключ к успеху – всеобщая вовлеченность. Нельзя быть просто потребителем и требовать, чтобы государство все сделало за тебя. Так мы построим маргинальное общество.

И здесь нельзя не согласиться с мнением Президента о тех безответственных блогерах, которые с целью решения своих корыстных задач призывают людей выходить на митинги протеста, нарушая закон. Есть еще те, кто публикует неподтвержденные факты, ведут себя часто неподобающим образом на встречах с чиновниками. Вот это надо прекращать.

Как раз об этом сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, отметив, что представители власти должны одинаково прислушиваться к нуждам всех граж­дан. К примеру, мы, депутаты маслихата, мониторим социальные сети, выходим на обратную связь с населением. Заслушиваем отчеты госслужащих, проверяем эффективность выполнения государственных программ, рассматриваем вопросы использования бюджетных средств на благо людей.

Мы полны надежд, что, как и в былые времена, курултай станет общенациональным собранием, на котором будут приниматься судьбоносные решения, двигаю­щие наше общество вперед, к развитию и процветанию!

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