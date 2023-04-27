Ключевой тезис выступления президента на сессии АНК назвал Карин

Сегодняшняя сессия Ассамблеи народа Казахстана подтвердила роль данного форума как одного из важнейших политических событий в нашей стране. Об этом заявил государственный советник РК Ерлан Карин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Карин обозначил, что выступление главы государства на ассамблее продемонстрировало фундаментальное значение межэтнического согласия и единства для государственного строительства.

«Поставлен комплекс задач по повышению эффективности государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Ключевой тезис выступления главы государства – формирование и развитие естественно-историческим путем на основе социально-политической, экономической и духовной общности общенациональной идентичности.

По словам президента, «все наши граждане ощущают себя неотъемлемой частью большой и единой казахской нации», «в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия», – отметил Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

При этом, акцентировал госсоветник, глава государства вновь апеллировал к нашим символам общенациональной идентичности.

«Первый – это бирюзовый паспорт, который является отсылкой к гражданской идентичности. Отсылка с паспортом означает, что все граждане равны и находятся под защитой государства.

Второй – это небесно-голубой флаг, олицетворяющий Независимость Казахстана, его многовековую государственность», – заключил он.