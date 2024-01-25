Ключевые проблемы инвесторов обозначил Маулен Ашимбаев

Сенат, Парламент
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На проблемы в межведомственной координации и решении актуальных проблем инвесторов указал спикер Сената Маулен Ашимбаев. Об этом он заявил в ходе заседания палаты, где депутатами были рассмотрены законы об инвестиционном сотрудничестве с правительствами Катара и Сингапура, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, в программе выездов сенаторов в регионы - встречи с предпринимателями и инвесторами. В этой связи, и был сформирован блок из трех ключевых вопросов в этой сфере.

- Первый момент – это длительные сроки согласования решений по тем или иным вопросам. У нас система работает таким образом, что многие не хотят на себя брать ответственность. И в этой связи вопросы, которые требуют решения со стороны государственных органов, центральных или местных, они затягиваются. Поэтому нужно четче прописывать все процедуры работы с инвесторами, - подчеркнул председатель палаты, обращаясь к участникам заседания.

Второй момент - проблема с доступом к информации по месторождениям. В этой связи нужно провести аудит необходимой информации для инвесторов.

- Третий аспект, который поднимается - это недостаточный уровень координации между государственными органами. Как между центральными исполнительными органами, так и между центральными и местными исполнительными органами. То есть, где-то на центральном уровне принимаются решения, на местах они не совсем реализуются, – сказал он.

Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат, со своей стороны, для решения этих вопросов готов оказать содействие в изменении законодательства, в случае если такая необходимость будет обозначена.

#Сенат #проблемы #инвесторы

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