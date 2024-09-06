Ключи от нового жилья вручили сельчанам

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Радостное событие состоялось в селе Капитоновка Буландынского района. В торжественной обстановке 15  семьям вручили ключи от новых домов, построенных на средства фонда «Қазақстан халқына».

фото пресс-службы облакимата

С новосельем жителей села поздравили аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

– Сегодня для всех нас радостное событие. В Буландынском районе чрезвычайные ситуации, схожие с паводками этого года, наблюдаются последние восемь лет. Спасатели, коммунальные службы, волонтеры вместе с неравнодушными буландынцами вели борьбу со стихией, – сказал аким области. – В регионе продолжается устранение последствий паводков. В частности, за счет выкупа квартир и домов в безопасные места в Буландынском районе переселены 11 семей, 112 оказана помощь в ремонте недвижимости, 115 выплачена компенсация за имущественный вред. В ближайшее время завершится строительство еще 100 домов в селах Вознесенка, Иванковка и Журавлевка.

Дома площадью 80 кв метров построены из газоблоков, утеп­лены стены, облицованные кирпичом. К каждому строению прилегают земельные участки в 10 соток. Все дома благо­устроены, к ним подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения.

– Благодаря помощи меценатов и совместной работе акимата Акмолинской области, строителей и фонда «Қазақстан халқына» будут построены 144 дома в Жаркаинском и Буландынском районах, – сообщил в свою очередь Болат Жамишев. – В целом с участием фонда в пяти регионах страны для пострадавших от паводков возведут 627 домов. На сегодня 403 семьи уже отметили новоселье. Стали новоселами и жители Капитоновки. Новые дома – результат поддержки и заботы, которые объединили всех казахстанцев.

Получившие ключи жители Капитоновки с трудом справлялись с эмоциями. Не смогла сдержать слез радости и Гульнар Калиулина, лишившаяся дома во время стихии.

– В этом селе я живу 45 лет. Весной, когда нас подтопило, казалось, выхода нет и не будет. Благодаря Президенту нам построили новые дома. Я безмерно благодарна за это. Рада за всех земляков, которые сегодня получили жилье, – поделилась сельчанка.

#жилье #новоселье #ключи

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