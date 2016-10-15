Ключик к сердцу зрителя

Поздравительную телеграмму в связи с 70-летием театра направила Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. На торжест­венном собрании, посвященном юбилею, приветствие зачитала вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.«Общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», выдвинутая Президентом Нурсултаном Назарбаевым, становится путеводной звездой и ориентиром, провозглашая в качестве базовых, консолидирующих ценностей нашего народа идеи независимости, единства и общенационального согласия», говорится в поздравлении. Государственный секретарь также отметила неоценимый вклад работников театра в воспитание подрастающего поколения в духе национальных традиций и патриотизма.– Театр сыграл значимую роль в жизни каждого начинавшего здесь артиста сцены, многие из них сегодня стали знаковыми личностями нашей культуры, – сказал в интервью нашей газете народный артист РК, лауреат Государственной премии СССР Тунгышбай Жаманкулов, подчеркнув, что театр – это духовный храм, а сцена не терпит фальши. Именно сцена ежедневно формирует личность актера, который обязан быть творцом. А творить можно только сердцем.Художественный руководитель театра Мурат Ахманов отметил, что сегодня коллектив борется за своего юного зрителя, внимание которого все больше затягивают Интернет и социальные сети. Поэтому он считает важным продолжать традицию коллективных походов юных зрителей в театр.