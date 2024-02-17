КНБ проводит операцию по пресечению деятельности адептов деструктивных религиозных течений

Результаты будут обнародованы в ближайшие дни, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Сегодня комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает пресс-служба комитета.