КНБ проводит операцию по пресечению деятельности адептов деструктивных религиозных течений

Спецоперации
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Результаты будут обнародованы в ближайшие дни, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Сегодня комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает пресс-служба комитета.

«Результаты проведённых мероприятий будут освещены в ближайшие дни», - отмечается в сообщении.

#КНБ #спецоперация #деструктивные религиозные течения #экстремисты

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