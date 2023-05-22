​​​​​​​Книга – лучший друг

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Таша Нойер

Openair-фестиваль «Культура: Книга. Образование. Язык» состоялся в Национальной академической библиотеке РК.

фото Игоря Бургандинова

Торжественная церемония открытия фестиваля началась с приветствия работников 96 биб­лиотек из разных регионов Казах­стана. Гостей мероприятия с Днем работника культуры и искусства поздравил министр культуры и спорта Асхат Оралов. Из его рук отличившиеся библиотекари и ветераны сферы получили нагрудные знаки «Мәдениет саласының үздігі». Также он вручил благодарственные письма ряду казахстанских библиотек.

– Люди, трудящиеся в этой сфере, играют важную роль в воспитании и становлении подрастающего поколения. Без их участия данный процесс невозможен. На сегодня в Казахстане работают порядка 11 тысяч библио­текарей, – отметил Асхат Оралов. – По инициативе министерства уже разработана и принята Концепция развития культурной политики в нашей стране. Совместно с депутатским корпусом идет работа по повышению статуса работника сферы культуры и искусства и, следовательно, увеличению их заработной платы, что не может не радовать.

Под открытым столичным небом раскинулись лавки, где можно было приобрести книги казахстанских издательств, фотозона, детский павильон и сцена, на которой спикеры обсуждали вопросы языка, культуры, литературы и развития библиотечного дела. Состоялись выставки книг и антиквариата, мастер-классы, различные встречи и перфомансы. В открытом диалоге писатели-издатели обсудили современные пути приумножения национальных ценностей.

Библиотекари из регионов поделились практическими кейсами. Методист Кызылординской областной универсальной научной библиотеки им. А. Тажибаева Мадина Абдуллаева, к примеру, отметила, что сегодня библиотеки оснащаются по современным стандартам.

– В нашей областной библиотеке открылась арт-студия. Там есть кружки домбры, фортепиано, танцев, рисования, лепки. В нашей области насчитывается 209 библиотек. В большинстве из них открылись коворкинг-центры, где молодежь может проводить время с пользой, – рассказала она.

Эксперты обсуждали такие актуальные темы, как библио­течные медиапроекты, медиа­грамотность, мобилография и SMM-технологии, разработка контента TikTok. Важные вопросы, связанные с развитием отрас­ли, были рассмотрены на интеллектуальной площадке Quiz.

Фишкой фестиваля стал NetWorking под названием «Чтение книги – трамплин к успеху», в нем приняли участие писатели, журналисты, редакторы и кинематографисты.

Организаторам и гостям удалось превратить интеллектуальное мероприятие в небольшой праздник, который собрал государственных и общественных деятелей, представителей интеллигенции, издателей, ремесленников, преподавателей и работников культуры. Присутствовали и иностранные делегаты – президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, представители посольств Франции, Ирана и других государств.

#культура #творчество #библиотека #книги #РК #Openair-фестиваль #НАБ РК #Quiz

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