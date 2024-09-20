Книги и будущее

Ко Дню города Kitap Fest Almaty уже традиционно становится желанным подарком для алматинцев и гостей южного мегаполиса. Полюбившееся мероприятие уже десятый год подряд организовывает фонд BAURZHAN foundation при поддержке городского управления культуры акимата и Централизованной библиотечной системы Алматы.

Темой юбилейного фестиваля стала «Книга будущего».

– В этом году в честь юбилея фестиваль проходит два дня, – рассказывает накануне фестиваля его идейный вдохновитель и основатель Жулдыз Омарбекова. – В нем участвуют более 70 издательств и книжных магазинов, более 80 спикеров, состоится презентация более 50 книг. Особенность данного фестиваля заключается в том, что в нем участвуют только казахстанские издательства и писатели. Потому что наша основная цель – пропаганда и формирование культуры чтения, поддержка отечественных издателей. Почему фестиваль, а не книжная выставка? Потому что очень много активностей: мастер-классы для молодых писателей, семинары для опытных издателей, много мероприятий для детей. Еще одно новшество на нынешнем фестивале – мы разыграем сертификаты на книги на миллион тенге.

Стоит отметить, что за 10 лет в рамках фестиваля было презентовано порядка 500 книг с участием известных казахстанских авторов и издательств. В их числе – писатель, экономист, публицист, телеведущий и общественник Бекнур Кисиков. В этом году он представляет на суд читателей свою книгу «Песни соляных озер». По словам автора, этот роман, написанный в этом году, очень автобиографичный и личностный.

– Роман «Песни соляных озер» – это классическое повествование в жанре реализма о судьбах прос­тых людей, – объясняет Бекнур Кисиков. – Этот реализм ведет главных героев через водоворот событий двадцатого века. На своем пути они проходят различные эпохи и события. Они терпели голод, прошли войну, видели полет первого человека в космос. В их жизни было время застоя, перестройки, и, став свидетелями развала СССР, они оказались в новой стране и реальности. Рожденные в советское время и выросшие при Союзе, они не совсем адаптировались к новому времени, растерявшись в хаосе 90-х годов. Но любовь и мелодии родной земли позволили им достойно пройти через испытания и преодолеть все жизненные трудности.

В центре повествования – поселок соледобытчиков Сольтрест Аралсоль. Роман охватывает становление поселка, его жизнь, появление новых переселенцев, добычу соли, а также озера и пус­тошь, которые в повествовании имеют свой живой голос. Также в произведении затронуты нес­колько сюжетных и географичес­ких линий, включая экологичес­кую проблему Арала, жизнь рыбаков, наступление песков и уход людей из этого региона. Роман показывает, как изменилась жизнь людей после ухода моря.

Второй пласт романа – это музыка, которая пронизывает весь сюжет, объединяя разные эпохи и персонажи. Музыка является движущей силой жизни главных героев. Несмотря на то что они не связаны с ней профессионально, музыка часто становится для них направляющей нитью. В романе повествуется о древнем народном искусстве игры на домбре и затрагиваются другие музыкальные темы.

Третья линия романа – это география и психология, которые меняют сознание главных героев. Рожденные в Приаралье, они оказываются студентами в Алма-Ате 1950-х годов, и этот город навсегда их связывает. Став на время частью поселка Аралсоль, они затем возвращаются в свой город молодости.

Все эти линии повествования проходят через тектонические сдвиги века, отражая жизнь людей на фоне войн, репрессий, политических изменений, развала СССР, становления Казахстана и пандемии COVID-19. Главные герои плывут по океану событий, их лодка качается из стороны в сторону, но они выдерживают все испытания, объединенные любовью и мелодией своей жизни. Именно мелодия жизни служит краеугольным камнем и основным мотивом романа...

На протяжении двух дней гости фестиваля встречались с известными и начинающими казахстанскими писателями и поэтами. Посещали книжные выставки редких книг и ярмарки, рассматривали тематические иллюстрации и фотографии, обменивались прочитанной литературой, участвовали в мас­тер-классах.

Инициаторы мероприятия представили фотоколлаж «Оқырман ұлттың ұрпағымыз» из архивных снимков писателей, поэтов и музыкантов, чьи юбилейные даты пришлись на этот год, – Ильяса Жансугурова, Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Жусупбека Аймауытова, Бердибека Сокпакбаева, Абдижамила Нурпеисова и Кенена Азербаева.

Особое внимание на фестивале из года в год уделяется подрастающему поколению. Ведь именно детство, отрочество и юность определяют – будет жизнь человека наполнена багажом истинных знаний или постигать мудрость придется не на чужом опыте, а на собственных ошибках.

– Я первый раз пришла сюда вместе с әжекой, очень люблю читать книги, особенно сказки и про приключения, – рассказывает ученица 4-го класса Айгуль. – Сегодня попробовала рисовать и делать фигурки из воздушных шаров. Познакомилась с другими детьми, встретила одноклассников.

– Ты когда научилась читать?

– В пять лет, – ответила за внучку Ажар-апа. – Мы всей семьей читали ей книги с самого детства, особенно перед сном. Годика в четыре Айгуль говорит: «Әжека, давай я сама попробую?» Буквы она давно знает, лет с трех. Потихоньку стала складывать в слова. Так научилась читать. Мы очень рады, что у нас растет такая умничка. Внучка больше любит проводить время дома с книжками, чем гулять на улице. Думаю, это правильно.

Сам фестиваль раскинулся сразу в нескольких книжных шатрах. В шатре «Қазақ қаламгерлері» выступали молодые и популярные поэты и писатели казахоязычной литературы. В шатре молодых интеллектуальных патриотов Zhas alash состоялось выступление молодых лидеров современного общества. Kitap fest women представлял сообщест­во успешных женщин в разных сферах, общественных деятелей и блогеров. В рамках Kitap Fest Almaty провели традиционную акцию «Ауылға кітап», где любой желающий смог сдать книгу в фонды сельских библиотек нашей страны. Кроме того, для взрослых прошли мастер-классы по робототехнике, speaking club, вечер поэзии, выступление молодых поэтов и интеллектуальные игры.