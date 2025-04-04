фото из архива с/акимата

Абсолютным большинством голосов сельчане избрали действующего главу сельской администрации Николая Водовозова. В этой долж­ности Николай Николаевич уже 19 лет. Мог бы и 20-летний трудовой юбилей отметить, не случись неожиданный перерыв в стаже: в 2013 году акима села Айдабол сняли с поста. Возможно, деятельность Водовозова на государственной службе на том бы и завершилась, если бы сельчане не отстояли своего акима. В районный акимат полетели настойчивые обращения с просьбой восстановить его в должности. Жителей услышали, акима вернули.

Если глава сельской админист­рации сам родом из тех мест, тогда он хорошо чувствует и понимает проблемы земляков. Николай Николаевич как раз местный, родился и вырос в селе Троицком Зерендинского района. Поступил в областной автомеханический техникум, позже окончил Высшую школу права «Әділет».

До государственной службы работал в родном селе, в районном отделе ЖКХ. На предложение попробовать силы в новой для себя сфере согласился. Говорит, молодой был, хотелось сделать для земляков что-нибудь полезное.

Жители Айдабола, а в селе проживают 912 человек, деятельность акима оценили еще в 2010 году. С его приходом на улицах села впервые за последние десять лет появилось освещение. Позже занялись асфальтированием улиц, детскую игровую площадку обустроили, вопрос финансирования которой долго не решался.

С высоты сегодняшнего дня все сделанное кажется само собой разумеющимся, но каждое решение давалось непросто, порой силой настойчивости и убеждений.

К примеру, в 2014 году удалось вернуть сельский клуб из частной собственности в коммунальную. Очаг культуры долгое время принадлежал известному в стране предприятию. И прежде чем ветшавший сельский клуб перешел на баланс государства, Водовозову пришлось целых три года вести переговоры с собственником. Сумел убедить, здание отдали безвозмездно.

Открытие после капитального ремонта в 2023 году в рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» сельского клуба на 180 мест стало событием для села.

Благодаря стараниям акима и сельских активистов в прошлом году появилась в селе лыжероллерная трасса с искусственными препятствиями протяженностью 160 метров. Любовь к лыжам айдобольским мальчишкам и девчонкам, ведя много лет секцию в школе, прививает бывший тренер районной ДЮСШ Валерий Михайленко, подготовивший не одного мастера и кандидата в мастера спорта.

Как-то весной аким увидел, что наставник тренирует детей на роликах на заасфальтированной территории сельского тока. Валерий Михайленко и сам пришел за помощью: на току тренироваться больше не разрешают – хозяйство готовится к посевной. С ситуацией разобрались.

Тогда же возникла идея построить детскую лыжероллерную трассу в сельском парке. Однако до ее воплощения в жизнь прошло долгих восемь лет. Поддержал просьбы айдабольцев нынешний аким района Асен Жаксылыков. Лыжероллерная трасса у юных сельских спортсменов теперь есть, осталось провести освещение, говорит аким села.

Айдабол преображается, прирастает новыми объектами. В феврале нынешнего года торжест­венно открылась новая врачебная амбулатория на 30 человек в смену, построенная в рамках нацио­нального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Новое просторное здание вместо почти столетнего старого украсило село. Решают в районе вопрос и с жильем для врача.

Местная предпринимательница Сауле Сагадиева, получившая кредит по программе «Ауыл аманаты», открыла первый в истории села ресторан.

Работает пекарня, восемь магазинов открыли сельчане. Бесплатная баня, отапливаемая за счет вторичного тепла от спирт­завода, работает четыре дня в неделю. Кстати, в «заводской части» села все дома обеспечены центральным отоплением. Водопровод в домах у 70% жителей. Освещение есть на всех улицах села, летом планируют «одеть» в асфальт еще часть улиц. Село расположено вдоль оживленной автотрассы, районный центр – село Зеренда с курорт­ной зоной – в 30 км, областной центр – в 80 км.

Село разделено на две части речкой Айдабулкой, притоком реки Жабай. Каждую весну угроза подтопления возникает из-за переливов через плотину, которая служит мостом для проезда транспорта. Порой оказываются подтопленными хозяйственные постройки восьми домов, расположенных вдоль русла реки. Сельчане готовятся к паводковому периоду заранее: тщательно чистят русло речки, трубы в теле плотины

– Конечно, многое хочется сделать, чтобы люди не срывались с насиженных мест. Было бы лучше, повернись все дейст­вующие на территории села предприятия к селу лицом. Есть руководители, которые сами звонят, предлагают помощь, но таких меньше, – говорит Водовозов.

С недавних пор земли айдабольских пайщиков в составе нового сельхозпредприятия, еще 900 га пашни переданы соседнему ТОО «Викторовка». Как будут складываться отношения с его руководством – покажет время.

За последние три года из Айдабола уехали порядка 30 человек. Есть и те, кто возвращается: в прошлом году семья из пяти человек переехала, а через месяц вернулась обратно.

В сельский акимат люди приходят с любыми, даже мелкими бытовыми вопросами. Знают, Водовозов всегда выслушает, посоветует, медиатором выступит, если нужно. Не ограничивается только своими полномочиями. К примеру, троим односельчанам лично помог с оформлением пенсии. Сделать это оказалось не так просто – нужно было подтверждать трудовой стаж на несуществующих уже предприятиях.

Уважают сельчане акима за открытость, желание помочь, за участие в жизни села наравне со всеми. Такую искренность трудно не заметить.