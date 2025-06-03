Когда говорят о людях без определенного места жительства, речь идет не только об отсутствии крыши над головой. Это и про утрату связей. Про жизнь, которая однажды выбилась из колеи, и вот человек уже вне системы, вне общества, вне семьи.

У него нет адреса, нет докумен­тов. А иногда и имени, потому что даже его приходится восстанавливать через архивы. Но, к счастью, в столице есть место, где тех, кто сбился с пути, снова учат быть частью социума.

– Наш центр – не просто приют, – рассказывает заместитель директора по социальной работе центра ресоциализации «Демеу» Сауле Апсадыкова. – Мы даем кров, но параллельно стараемся вернуть человека к жизни.

Она произносит эти слова, не задумываясь, словно формулу. Но за ней – огромный пласт работы и тысячи судеб людей, часть из которых сумели вы­рваться из порочного круга, заняв достойное место в обществе.

Центр «Демеу» работает с 2001 года. Он размещен в трех двухэтажных корпусах общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Здесь 180 койко-мест для дневного пребывания, 50 – для ночного. В приемном журнале значится: в 2022 году через центр про­шли 1 180 человек, в ­2023-м – уже 1 267, а в прошлом – 1 186 и только за первые месяцы ­2025-го – 525.

Сауле Апсадыкова рассказывает, что кто-то приходит к ним сам, кого-то устраивают по просьбе родственников. Нередко своих родителей сюда везут дети...

– Мы называем своих клиентов получателями услуг. Не бездомные, не бродяги – человек имеет право на уважение, даже если он находится в уязвимом положении, – подчеркивает она.

Здесь оказывают несколько видов социальных услуг. Каждая из них предполагает большой объем работы. Людей размещают, кормят три раза в день, обеспечивают одеждой, спальным местом. Тут же проводят медосмотры и помогают с госпитализацией.

С постояльцами общаются психологи, они выслушивают и подбадривают. А юристы помогают оформить все докумен­ты, восстановив утерянные удостоверения, подав заявки на пособия. Есть направление и по трудоустройству – в «Демеу» работают через центры занятости и ярмарки вакансий. Помимо прочего, в стенах центра ведется активная культурная жизнь. Тут организовывают праздники, состязания, ставят концерты, спектакли.

И если одни приходят на день, то часть из пришедших тут остается на год. Все зависит от ситуации. Например, если человек приезжий, он может остаться в центре максимум на 30 дней. А вот местные – до года, особенно если у них нет документов. Часто в таких случаях речь идет о людях, у которых до сих пор есть лишь красный советский паспорт.

– Представьте: человек живет без удостоверения с 1991 года. Он как будто вне закона, вне страны, вне всего. Мы начинаем с опроса самого человека, потом отправляем запросы: узнаем, где учился, служил, кто родители. Это долгая, кропотливая работа. И далеко не всегда имеющиеся данные можно подтвердить документально. Особенно если речь о людях 1952–1954 годов рождения, когда все было на бумаге и многое уже утеряно, – делится заместитель директора.

Пока ждут ответов, человек живет в центре. У него есть кровать, питание, одежда, предоставляется медицинская помощь. А главное – он снова становится частью общества.

Особую роль в работе центра играет мобильная служба социального патруля. Ее сотрудники ежедневно объезжают город по определенным маршрутам, посещая так называемые точки рис­ка – районы магазинов «Артем», «Асем», «Шапагат»... Людей без определенного места жительства, как правило, выявляют в подвалах, на рынках, незавершенных стройках. Социальный патруль предлагает им помощь, рассказывая о центре, а если нужно – привозит людей туда.

Сауле Апсадыкова говорит, что многие из них живут по сезону: летом – свобода и улица, зимой – тепло и стены центра. Это их выбор. И в «Демеу» к нему относятся с пониманием.

– Мы не отказываем. Даже если человек уже уходил, и не раз, мы все равно их всех принимаем, – спокойно говорит она.

Конечно, ситуации у людей разные и в основном – тяжелые. Но в стенах центра им компенсируют недополученное тепло. Ведь его сотрудники нацелены также на то, чтобы вернуть людям вкус к жизни.

А еще у центра есть свои добрые истории с хорошим концом. Одну из них рассказали и нам. Когда-то здесь жил мужчина, ранее осужденный. Выпивал, жил без документов и поддержки. И даже в «Демеу» не раз бывал. Но однажды он решил остаться, согласился закодироваться, активно взялся за восстановление документов. Потом устроился работать санитаром и даже женился на женщине, которая тоже про­шла через этот центр. Сейчас они снимают жилье, живут вместе, работают. Словом, у них началась жизнь с чистого листа.

Да, таких историй немного. Но каждая из них – доказательство того, что человеческое участие и внимание могут изменить, казалось бы, самую безнадежную ситуацию. Центр «Демеу» не дает гарантий, не совершает чудес. Но он делает главное – дает шанс. А иногда именно этого людям и не хватает в жизни.