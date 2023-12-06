Когда есть согласие

Об этом можно судить на примере средней школы-гимназии № 144, жизнь которой наполнена яркими событиями, потому что самое активное участие в ней принимают неравнодушные родители.

Школа-гимназия находится в микрорайоне «Тастак». Свои двери она распахнула в конце 50-х годов прошлого века. Небольшое по меркам мегаполиса учебное заведение нуждалось в расширении, и с приходом нового директора Алии Саламатовой началось возведение пристройки на триста мест. С этого момента, как вспоминает член родительского комитета Ирина Ким, родители стали принимать активное участие в жизни школы. К примеру, когда начались проблемы с застройщиком, они добивались изменения в проекте и контролировали устранение всех недоделок.

Как известно, с 2020 года государство выделяет средства на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Проанализировав классные чаты, было решено организовать родительский контроль в школьной столовой, помимо бракеражной комиссии, куда входят три человека. Теперь, согласно расписанию, каждый родитель один раз в год проводит свой день в школьной столовой. Они заинтересованы в том, чтобы пища была вкус­ной и полезной, чтобы дети не выбрасывали ее в урну. В итоге прекратились скандалы в родительских чатах, сейчас только обсуждается меню.

Следуя сложившейся традиции, родители и ученики начальных классов принимают активное участие и в веселых стартах «Папа, мама, я – дружная семья». Не менее важно, что папы учеников всегда участвуют в субботниках и высадке деревьев.

В этом году школа наравне с другими получила приглашение на Международную междисциплинарную олимпиаду в Анталье, которая проходит во время осенних каникул, но участие в ней платное. Олимпиада уникальна, так как проходит по 14 направлениям. И родители приняли самое активное участие в организации этой поездки, помогли найти спонсоров. Итоги первой поездки стали успешными: ученики смог­ли завоевать первое командное место и Гран-при соревнований.

Президент совета школьного самоуправления, ученик 11-го класса Максим Ефременко завоевал Гран-при и получил возможность бесплатного обучения в Академии туризма в Анталье. Личный зачет формировался на основе мест по олимпиадным задачам и творческим конкурсам. Он занял третье место по математике, первое – по русскому и по английскому языкам, победил в двух творческих конкурсах.

– Мы смогли доказать, что ученики рядовой государственной школы получают качественные знания, на равных соревнуются со школьниками престижных частных школ Алматы и других городов СНГ, показав лучший результат на олимпиаде. По математике я занял третье место, учитывая, что в общеобразовательной школе всего пять часов математики в неделю, а у моих соперников было по десять. Это хороший результат, – говорит Максим Ефременко.

По словам Ирины Ким, во время этой предметной олимпиады дети удачно совмещают отдых и соревнования. Даже если ученик не занял призовое место, у него остаются приятные воспоминания от посещения известного курортного города, общения со сверстниками из других стран. Еще один немаловажный итог этих интеллектуальных соревнований в том, что они оказали положительный эффект на всех учеников школы. И об этом она может судить на примере собственного сына, который стал призером, но теперь мечтает завоевать именно первое место. Отличная мотивация, ведь не секрет, что школьников сегодня отвлекают от учебы гаджеты, компьютерные игры, и учителя ломают голову над тем, как вернуть интерес к знаниям.

– Мы сами удивлены, что эта поездка так мотивировала детей. Туда поехали не только круглые отличники, а ученики, у которых есть и пятерки, и тройки. Когда побеждают отличники, у других детей появляется заниженная самооценка. А здесь ребенок может показать свои знания в том предмете, который ему больше всего нравится, – говорит Ирина Ким.

Победителей поздравили спонсоры и аким Алмалинского райо­на Айдар Жакибаев. Ученикам подарили сертификаты одного из популярных магазинов. Примечательно, что дети решили купить там... книги.

Подводя итоги нашей беседы, Ирина Ким отметила, что родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание детей на учителей, ссылаясь на занятость. Когда родители интересуются, чем живет его ребенок в школе, какие у него взаимоотношения с одноклассниками, знают круг его общения, какой учебный предмет ему ближе, что его больше всего интересует, находятся в контакте с учителями, устанавливаются доверительные отношения между всеми.

По ее мнению, в этом конструктивном сотрудничестве родителей и учеников немалую роль играет директор школы, которая работает с коллективом учителей и с коллективом родителей, так как они дополняют друг друга в непростом учебном и воспитательном процессе.