Когда государство слышит

Выступление Президента Казахстана на заседании Мажилиса Парламента продемонстрировало, что Касым-Жомарт Токаев действительно является Главой слышащего государства. Он четко показал, что прислушался к мнению народа и вынес на повестку дня самые острые и наболевшие вопросы, требующие скорейшего решения.

Одной из инициатив Главы государства стало поручение создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

Я не разделяю возникшие на этом фоне опасения о том, что отчисления в фонд станут неким новым квазиналогом для бизнеса. Если мы посмотрим на международный опыт, а мне приходилось работать в международных организациях, у них в бюджет планово закладывается достаточно большой процент отчислений от прибыли на цели образования, культуры, поддерж­ки малоиму­щих и так далее. То есть это прак­тика всех серьезных крупных мировых компаний. Кроме того, в последнее время получает распространение такое явление: некоторые миллиардеры или мультимиллионеры оставляют в наследство родственникам относительно небольшую сумму, а все заработанные средства, а речь идет о колоссальнейших состояниях, завещают на развитие медицины, культуры...

Поэтому инициатива Президента – это перенос международного опыта социальной ответственнос­ти и меценатства на нашу местную почву. Решение о создании социального фонда является справедливым и потенциально способным достаточно быстро дать ощутимый экономический эффект.

Как мы помним, Президент говорил, что требования, которые были высказаны на мирных демонстрациях, будут услышаны. Думаю, что это ответ на запрос населения о том, что крупный бизнес должен наконец делиться с народом Казахстана своими сверхприбылями.

Также я уверен, что новая экономическая политика Главы Казахстана не ухудшит инвес­тиционный климат в стране, ведь Президент Токаев особо подчеркнул: все обязательства, которые страна взяла перед иностранными инвесторами, будут полностью соблюдаться. А для совершенствования инвестиционного климата Глава государства поручил Правительству разработать новую концепцию инвестиционной политики.

Также я бы хотел особо отметить прагматизм и реальное понимание экономической ситуации нашим Президентом. Проработав долгое время Премьер-минист­ром, он хорошо разбирается в экономике и поэтому не дает обе­щаний, выполнить которые не сможет. К примеру, он говорит, что будет бороться с неконтролируемым ростом цен, а не обещает снижения цен, понимая, что рост цен неизбежен, но он должен быть умеренным. Поэтому перед Нацио­нальным банком поставлена задача довести уровень инфляции до 3–4% к 2025 году.

Немаловажно, что Глава государства не просто дает поручения, но и указывает на конкретные способы их выполнения. Например, говорит о необходимости борьбы с лишними посредническими схемами, которые искусственно ведут к росту цен.

Среди других доказательств того, что Касым-Жомарт ­Токаев видит болевые проблемы, которые на слуху у каждого граж­данина, – его слова о необходимости борьбы с олигополией, решении проблем «неприкасаемых» на границе с Китаем, непрозрачности многомиллиардных закупок фонда «Самрук-Қазына» и о субъективных проб­лемах развития Банка развития Казахстана, который, как отметил Президент, превратился в личный банк для избранного круга лиц.

Думаю, что очень хорошую поддержку получат инициативы Президента о необходимости передачи полномочий по взиманию утилизационного сбора от частной компании к государству, как это делается во всех странах. Высокий размер утилизационного сбора был причиной того, что цены на автомобили в Казахстане являются более высокими в сравнении с другими странами ЕАЭС. Это приводило к известным проблемам с автомашинами с российскими и армянскими номерами, а следовательно, было точкой социального напряжения.

Отдельно Президент остановился на необходимости совершенствования инвестиционного климата, потому что без инвес­тиций невозможно развивать реальный сектор экономики, а значит – решать проблемы безработицы, особенно молодежной.

Как представитель системы образования, я обратил особенное внимание на слова Главы государства о том, что в стране планируется открыть пять филиалов зарубежных вузов, два из которых должны быть открыты в западных регионах, откуда и начались про­тесты. При этом Президент обратил внимание, что это должны быть вузы не гуманитарного цик­ла, а университеты, связанные с развитием инженерного образования. Страна нуждается в развитии реального сектора экономики и промышленности. А следовательно, нам критически необходимы не только инвестиции, но и помощь в подготовке квалифицированных кадров для развития такого рода секторов экономики.