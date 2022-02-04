Когда хороший пример заразителен

Валентина Мелехова, Костанайская область

Артем и Алена Блиновы связывают свое будущее с казахским языком.

17-летний Артем и 16-летняя Алена – родные брат с сестрой, уроженцы поселка Сонала Сарыкольского района. Их, молодых и красивых, отличает от сверстников глубокое чувство патриотизма и огромнейшее желание пропагандировать государственный язык. Этому они решили посвятить свое будущее, свою профессию. Артем больше склоняется к преподаванию физической культуры в казахских школах, а Алена намерена нести в массы именно язык. Она студентка первого курса отделения казахской филологии Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова.

– Выбрала эту профессию еще в начальных классах. Очень хотела, когда вырасту, быть учителем казахского языка и литературы. Правда, потом передумала, мечтала выучиться на повара-кондитера. А в 9 классе передумала еще раз, – рассказывает Алена Блинова. – Новый учитель казахского языка Абдиназарова Расана Рахатовна так заразительно рассказывала и объясняла, что вдохновила меня вернуться к детским грезам. Тогда я уже твердо решила, что, окончив школу, поступлю в университет на отделение казахской филологии. Так и сделала. Через три года, получив диплом, планирую работать в школе. Но еще не решила – уеду в родной поселок или же останусь в областном центре.

Изучать государственный язык Алена начала в нулевом классе. И не просто учить буквы и звуки, а основательно и усердно. Ведь ей предстояло постичь знания по всем предметам именно на казахском языке. Так сложилось, что в селе Сонала школу с русским языком обучения закрыли еще в 1996 году. В этот же год в селе завершилось строительство нового объекта образования. Это была школа, но уже с государственным языком обучения.

Возить детей в райцентр, чтобы они могли грызть гранит науки на родном языке, возможности у семьи не было. Хотя первый класс Артем окончил в Рудном, где тогда работала мама. Учился в русскоязычной школе. А потом переехали назад в родное село, и во второй класс он пошел в новую школу.

– Было очень сложно. Особенно в самом начале. Новые буквы, новые звуки, слова... Мне повезло, что учителя были понимающие, они мне уделяли больше внимания. И вот благодаря совместным усилиям всего через пару лет я мог спокойно выражать свои мысли на казахском языке, – вспоминает Артем Блинов.

Он так увлекся изучением языка, что вскоре стал читать казахскую литературу в оригинале. Особенно мальчишке нравились сказки про Алдара-Косе, а в старших классах он любил выразительно читать стихи на казахском и увлек этим делом сестру Алену. Она, глядя на брата, не просто подхватила эту эстафету, а в конце прошлого года стала лауреатом республиканского конкурса чтецов среди молодежи некоренной национальности, владеющей казахским, который был посвящен 175-летию Жамбыла Жабаева.

– Для меня брат стал личным примером – и учителем, и вдохновителем. Я смотрела, как он увлеченно читает книги на государственном языке, учит новые слова, и мне тоже хотелось. Сильно помогала мама, особенно в начальных классах. Она занималась со мной каждый день, понимая, как тяжело нам учиться на неродном языке, – вспоминает Алена. – Однажды в первом классе задали к завтрашнему дню выучить стихотворение. Так вот я не смогла его осилить, поскольку текст был слишком большой и состоял из сложных слов.

Были слезы, отчаяние... Я даже не пошла в школу на следующий день. Но именно благодаря терпению мамы я все же выучила этот стих и декламировала его так, как учил брат. Наверное, этот момент и стал переломным. Я поняла, что нет ничего невозможного. И с тех пор стала прикладывать все усилия, чтобы не просто знать казахский язык, но и уметь легко разговаривать на нем и даже думать. Я продолжаю совершенствоваться и в будущем, надеюсь, передать свои знания детям, – отмечает Алена.

Артем тоже планирует работать с детьми. Причем намерен вернуться в школу, где когда-то учился сам и где ему помогли определиться с целями и планами на будущее. Школьник серьезно увлекался волейболом, занимал призовые места в районных и областных чемпионатах. Сейчас учится в Костанайском педагогическом институте на тренера по волейболу на казахском отделении. Решил не нарушать традиции, даже наоборот, развиваться дальше и в спорте, и в знании государственного языка. Ведь совершенству, как говорится, нет предела.

– На самом деле нет никакого секрета в изучении языка. Нужны желание и старания. Чем больше слов ты будешь знать, тем быстрее освоишь язык, – утверждает Артем Блинов. – Лично мне помогал словарь. Когда я читал сказки на казахском, смотрел, как переводятся слова, запоминал их. И никогда не нужно бояться или стесняться спрашивать то, что непонятно. Если мне был неясен перевод какого-то слова или предложения из словаря, я спрашивал у учителя или одноклассников.

Алена – идеальный пример того, как изучению языка помогает среда, а ее брат Артем – наглядное доказательство известной русской пословицы «Терпение и труд все перетрут». Их тандем – прекрасный образец того, как человек некоренной национальности может в совершенстве овладеть языком, причем за довольно короткий срок. Было бы желание!

фото предоставлено Блиновыми