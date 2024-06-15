Когда лучше один раз увидеть...

Приезд представителей медиа связан с предстоящим саммитом ШОС в Астане. В Усть-Каменогорске интерес журналистов ведущего ежедневного издания КНР вызвала мастерская «Лу Бань» – учебный центр на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, где готовят инженеров для автопрома. Мастерская была открыта по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» и стала примером партнерства двух стран в техническом образовании.

Журналистам КНР подробно рассказали о «начинке» мастерской. Сложное дорогостоящее оборудование целиком предоставила китайская сторона – город Тяньцзинь. Один сектор посвящен бензиновым авто с двигателями внутреннего сгорания, другой – электрокарам и автомобилям с гибридным двигателем. Есть стенды, дающие представление о конструкциях машин, аккумуляторной батарее, а также принципах беспилотного управления.

Наших китайских коллег интересовали методики, которые используют казахстанские профессора, а также их мнение о трендах в сфере автопрома, перспективах применения искусственного интеллекта.

– У нас большой портфель идей для академического и научного сотрудничества с Тяньцзиньским профессиональным институтом, – отметила председатель правления – ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева Сауле Рахметуллина. – Китай выходит на лидирующие позиции в таких сферах, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение, альтернативная энергетика, электроника, робототехника, коммуникации. У наших партнеров накоплен уникальный опыт, и он представляет для нас большой интерес. Совместно мы сможем достичь самых амбициозных целей.

Китайская делегация не могла обойти стороной Костанайскую область, которая всего за несколько лет именно благодаря развитию автомобильной отрасли превратилась из сельскохозяйственного региона в индустриальный. Кроме того, область стала центром машиностроения страны, поскольку более 60% произведенных автотранспортных средств в республике собирается в Костанае. Гостям из Поднебесной представили линейку производимой продукции предприятия. Всего здесь изготавливают автомобили шести брендов: JAC, Chevrolet, Kia, Jetour, Hongqi и Skoda. И модельный ряд постоянно пополняется.

В Шымкенте журналисты газеты «Жэньминь жибао» познакомились с работой нефтеперерабатывающего завода. В следующем году предприятие отмечает сразу два юбилея: 40 лет со дня ввода завода в эксплуатацию и 20-летие начала сотрудничества с новым акционером – китайской компанией CNPC, которая совместно с АО НК «КазМунайГаз» с 2005 года управляет заводом на паритетной основе.

Совершенствование технологического процесса позволило нарастить объем производства светлых нефтепродуктов, увеличить глубину переработки, приблизив до 90%, улучшить качество горючего, уменьшить вредное воздействие завода на окружающую среду. Проект модернизации предприятия является примером конструктивного и успешного взаимодействия Китая и Казахстана в одном из важных и перспективных направлений – нефтегазовой отрасли.

Благодаря тесному сотрудничеству с китайской компанией CNPC Шымкент стал одной из важнейших точек на карте Глобальной инициативы «Один пояс, один путь». За 10 лет Китайская Народная Республика вложила в казахстанскую экономику колоссальные суммы, реализовав проекты, позволившие укрепить всесторонние связи между двумя соседними странами.

Журналистам показали, как выглядит предприятие после модернизации и рассказали о готовящемся проекте по расширению производственных мощностей «ПКОП». Его реализация станет основой для дальнейшего развития казахстанско-китайских отношений.

Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область,

Валентина Мелехова, Костанайская область,

Любовь Доброта, г. Шымкент