фото Нуржамал Нурпеисовой

Наши узоры – это не просто орнаменты

На сегодняшний день Nur Shah является крупнейшим модным домом Казахстана. Он был основан в 2001 году казахстанским дизайнером Нуржамал Нурпеи­совой. История его создания началась с маленького ателье в одно­комнатной квартире. Однако очень быстро одежда этого бренда покорила тысячи сердец, став лидером на отечественном рынке.

ДНК бренда – это изысканный симбиоз казахских традиций и современных модных тенденций, помноженный на роскошь ручной вышивки, качественных тканей и безупречного авторского дизайна. Вместе с тем модный дом постоянно развивается и предлагает покупателям дополнительную линию одежды pret-à-porter в более доступном ценовом сегменте.

Бренд активно участвует во всевозможных выставках и показах, с честью представляя культуру и искусство Казахстана на неделях моды в Нью-Йорке, Шанхае, Дубае и многих других модных столицах.

Вот уже 24 года руководитель модного дома продолжает трудиться над новыми коллекциями. На вопрос о том, помнит ли она, как все начиналось, отвечает утвердительным «да». Это была любовь с первой кройки.

– Я помню тот момент, как будто он произошел вчера. Когда впервые начала шить изделия с узорами, сразу прочувствовала их уникальную красоту и силу. Тогда стало ясно: это не просто одежда – это история, которую мир еще не слышал. Именно в этот момент я поняла, что казахская одежда может стать мировым трендом, если мы сумеем показать ее современное прочтение, – рассказывает Нуржамал Нурпеисова.

За два десятилетия отношение к национальной одежде в Казахстане прошло путь от сценического костюма до элемен­та повседневной моды. Нуржамал Нурпеисова напомнила, когда начался этот переломный момент и как изменилось восприятие традиционного стиля.

– Раньше национальную одеж­ду надевали исключительно по праздникам или в качестве свадебного наряда. Ее доставали по особым случаям, она воспринималась как элемент традиции, уважения к прошлому. Примерно с 2008 года зародился новый интерес к национальной одежде. Клиенты стали рассматривать наши изделия как источник вдохновения и гордости! Это стало символом уважения к культуре и способом заявить о своей идентичности в глобальном мире.

Мода – это не только творчество, но и бизнес, который требует развитой инфраструктуры, поддержки и системного подхода. Мы спросили дизайнера, какие вызовы сегодня стоят перед казахстанскими модельерами и как она сама справляется с этими трудностями.

– Если говорить откровенно, одна из главных сложностей для казахстанских дизайнеров – это инфраструктура. У нас очень талантливые люди, но мода – это не только вдохновение. Это целая индустрия, где важны производство, логистика, продвижение, участие в международных выс­тавках. И, конечно, финансовая поддержка. Часто дизайнеру приходится быть всем сразу – художником, менеджером, маркетологом. Это непросто, особенно если хочешь представить страну на достойном уровне за рубежом. Но я никогда не рассматриваю эти трудности как преграду. Скорее, это путь становления. Ведь у нас есть то, чего нет у многих, – глубина культуры. Казахстан обладает невероят­ным культурным наследием, традиция­ми и символами. В мире, где все становится похожим, наша аутентичность – это сила, – говорит Нуржамал Нурпеисова.

О миссии бренда и культурной дипломатии

Выходя на мировые подиумы, дизайнер представляет свою страну. Нуржамал Нурпеисова рассказала о том, как ей удается продолжать восхищать и приковывать взгляды международной публики к национальной одежде Казахстана.

– Миссия бренда Nur Shah сегодня – сохранять и развивать культурное наследие нашей страны, превращая его в современный язык моды. Мы стремимся соединить традиции с актуальными тенденциями, создавая изделия, которые отражают национальную идентичность и отвечают мировым стандартам качества. Через дизайн, ручную работу и использование казах­станских мотивов мы хотим показать, что культура – это мощный источник вдохновения для будущего, – говорит дизайнер.

Нуржамал Нурпеисова рассказывает, что в нашей стране достаточно много молодых и талантливых дизайнеров. Она считает, что они также должны занять свою нишу, пробовать, экспериментировать, чтобы демонстрировать свое искусство на международных модных показах, восхищая требовательную публику.

– Я верю, что наши молодые дизайнеры способны занять свое место на мировой карте моды, если будут сохранять уважение к корням и при этом мыслить современно. Главное – понимать смысл традиции и говорить о ней своим языком. Эксперимент – это не утрата, это развитие. Пусть каждый дизайнер верит, что его работа способна менять восприя­тие мира, – подчеркивает Нуржамал Нурпеисова.

В 2024 году коллекция Nur Shah была представлена на Неделе высокой моды в Париже. Это событие тогда привлекло широкое внимание мировой прессы к казахстанской эстетике.

Сегодня шоурумы бренда работают в Астане, Алматы, Атырау, Жанаозене и Актау. Заказы поступают также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Нуржамал Нурпеисова подчеркивает, что ключевой элемент успеха – ручной труд, качественные ткани и авторские принты на основе казахстанских орнамен­тов. Это не просто дизайн, это культурный код, зашифрованный в современной одежде.