Общество
Когда прекратятся осадки, рассказали в Казгидромете
Айдана Демесинова
29-30 января ожидается похолодание, в связи с чем прекратятся осадки. Об этом на брифинге в СЦК при Президенте РК сообщила начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет" Алуа Саханова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Практически весь зимний период погоду по территории Казахстана определяет серия атлантических циклонов и связанные с ними атлантические фронты, с которыми обусловлены обильные снегопады, метели и ветра. 24 января было выпущено штормовое предупреждение по Акмолинской области на 26-27 января, согласно которому прогнозировался сильный снег, метель, гололед и ветер до 23-28 метров в секунду, с порывами до 30 метров в секунду и более", - проинформировала Саханова.

По ее данным, 11-ю областными филиалами Казгидромета были выпущены штормовые предупреждения о снеге, метели и усилении ветра до 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду.

"Фактически в северной половине республики наблюдался снег, местами сильный до 6-11 миллиметров, сильная метель с видимостью 50– 5000 метров, усиливался ветер до 29 метров в секунду, и на метеостанциях Ерейментау и Степногорска порывы достигали до 31-34 метров в секунду. В Нур-Султане днем 26 и ночью 27 января выпало 6 миллиметров снега, наблюдалась метель с видимостью 50-500 метров, порывы достигали до 24 метров в секунду. С начала января в Нур-Султане выпало 49 миллиметров осадков при норме 16 миллиметров за месяц. Практически это составляет три месячных нормы", - продолжила спикер.

Саханова отметила, что в северной половине Казахстана количество выпавшего снега составляет 2-3 месячной нормы.

"В ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым мы ожидаем похолодание и прекращение осадков. Температура воздуха станет похожей на январскую, ночью на севере, востоке и в центре республики составит минут 20-30 градусов, но такое понижение будет кратковременным, так как атлантический циклон уже готовится выйти на европейскую территорию России, и связанное с ним тепло начнет поступать на западные регионы Казахстана", - заключила начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет".

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