Как все начиналось

Добраться до Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника удивительно легко. Чуть больше часа пути от Шымкента по отличной трассе – участку международной магистрали Западная Европа – Западный Китай, и вы почти у цели. Свернув направо к аулу Абайыл, предстоит преодолеть восемь километров, которые пролетают незаметно: вдоль дороги тянутся зеленые холмы, поднимаются суровые скалистые вершины, и с каждым километром пейзаж становится все более завораживающим. Здесь хочется дышать глубже, наполняя легкие прохладным горным воздухом, разительно отличающимся от загазованной атмосферы Шымкента.

Постепенно история заповедника, с которой по пути знакомит экскурсовод, обретает зримые черты, становясь неотъемлемой частью общего впечатления. Первый заповедник Средней Азии и Казахстана неразрывно связан с именами выдающихся людей. Одним из инициаторов его создания был Турар Рыскулов, а первым руководителем стал Борис Петрович Тризна – украинский дворянин, чья судьба оказалась тесно переплетена с Туркестанским краем.

Борис Тризна родился в 1867 году в Киеве, однако почти вся его взрослая жизнь прошла в Средней Азии. В 1887 году, будучи курсантом Константиновского военного училища, он был направлен рядовым в Ташкент – в Третий Туркестанский стрелковый батальон. Спустя пять лет Тризна получил офицерское звание и продолжил службу в Восьмом линейном батальоне, дислоцированном в Ката-Кургане. К 1917 году он занимал пост комиссара Сыр-Дарьинской области, а затем стал краевым комиссаром военной народной охраны Туркестанских путей сообщения.

Как член Российского географического общества, в 1922 году Тризна был назначен начальником охраны зарослей дармины при Чимкентском сантонинном заводе, а вскоре стал помощником директора предприятия. Он активно участвовал в культурной и научной жизни региона: был одним из создателей и первым директором музея в Чимкенте, одновременно работая в Туркомстарисе – Туркестанском комитете по делам музеев и охраны памятников истории, искусства и природы. Борис Петрович отличался высоким уровнем образования и свободно владел несколькими языками – украинским, русским, французским и казахским.

По его инициативе была соз­дана комиссия по охране мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане, организован цитварный заповедник в Кабулсае. Особое значение имело его настойчивое требование учредить в 1924 году Каратауский палеонтологический заповедник – первый в СССР, который впоследствии вошел в состав Аксу-­Жабаглинского заповедника. Работы по определению его границ начались в феврале 1925 года, а уже 14 июля 1926 года Совнарком КазАССР официально учредил заповедник Аксу-Жабаглы.

Самые сложные первые десять лет существования заповедника прошли под руководством Бориса Тризны. Он считал сохранение этой уникальной природной территории своим личным долгом. Уже в первый год были установлены пограничные столбы с надписями на русском и казахском языках, четко обозначившие границы охраняемой зоны. Рекомендуя Бориса Тризну на должность директора, Туркомстарис особо подчеркивал его безупречную репутацию и высокий авторитет среди местного населения, что позволяло избегать конфликтов и недоразумений.

Борис Тризна был убежден: любое вмешательство человека в жизнь заповедника должно быть сведено к минимуму. Архивные материалы показывают, насколько сложно было отстоять этот принцип. В своих докладных он сообщал о регулярных нарушениях режима охраны и подчеркивал необходимость защитить научные ценности, известные далеко за пределами страны.

Даже в критической ситуации засушливого лета 1927 года, когда угроза голода нависла над десятками тысяч голов скота в Тюлькубасском районе, директор твердо выступил против использования заповедника в качестве пастбища. Его аргументы оказались убедительными: Совет народных комиссаров КазССР постановил признать Аксу-Жабаглы территорией, предназначенной исключительно для научных целей.

Настойчивость и принципиальность первого директора дали плоды. За десять лет заповедник действительно стал зоной тишины и покоя, где воздействие человека было сведено к минимуму. В отчетах конца 1920-х – начала 1930-х годов отмечалось постоянное сокращение нарушений. Большую роль сыграла и просветительская работа: населению объясняли значение охраны природы, формируя ответственное отношение к ней.

При этом первые годы существования заповедника были крайне тяжелыми в финансовом плане. Нередко охрана осуществлялась за счет личных средств директора, а наблюдатели несли службу на собственных лошадях или пешком. Несмотря на отсутствие финансирования, работа не прекращалась: велись полевые дневники, ремонтировались тропы, строились переправы и сторожевые домики.

Один из таких домиков, известный сегодня как домик Тризны, был построен в 1930 году в ущелье Кши-Каинды на высоте 1 730 мет­ров над уровнем моря. Долгое время он оставался единственной полевой базой заповедника и прию­том для ученых и путешественников, которые с благодарностью вспоминали его основателя.

Борис Петрович неустанно добивался расширения охраняемой территории, понимая, что многие крупные животные в зимний период покидают границы заповедника. В 1929 году площадь Аксу-Жабаглы была увеличена, однако директор продолжал настаивать на дальнейшем расширении, стремясь сохранить уникальные уголки первозданной природы для будущих поколений. В итоге площадь заповедника с первоначальных 30 тыс. га увеличилась до 131 934,3 га.

Зона тишины

Заповедник Аксу-Жабаглы, раскинувшийся в предгорьях Западного Тянь-Шаня, стал отправной точкой организованной охраны природы в регионе. Это территория, где можно буквально пройтись по страницам истории Земли – от юрского периода до наших дней. Уже более ста лет он бережно хранит природный ландшафт исключительного разнообразия.

Горная часть заповедника охватывает диапазон высот от 1 000 до 4 280 метров над уровнем моря, демонстрируя последовательную смену растительных поясов – от полупустынь и степей до альпийских лугов, горной тундры и вечных ледников. Это место, где природа не служит фоном человеческой истории, а сама является ее главным действующим лицом.

Территория заповедника по-настоящему уникальна. Здесь сохранились следы жизни, существовавшей около 140 млн лет назад – в юрском периоде. Окаменелые останки древних животных, отпечатки растений, обитавших в водоемах и по берегам озер, делают Каратауское палеонтологическое захоронение одним из самых богатых и значимых в мире. Подобные находки известны лишь в нескольких регионах планеты, однако именно каратауские отложения считаются наиболее полными и информативными.

Сегодня Аксу-Жабаглы справедливо называют живым природным архивом. Здесь обитают редчайшие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных: снежный барс, архар, тянь-шаньский бурый медведь, рысь, беркут. Многие из них ведут скрытный образ жизни, и увидеть их – большая удача. Зато следы их присутствия можно заметить гораздо чаще: отпечатки лап, тропы, следы кормежки. Все чаще они попадают и в объективы фотоловушек, по которым можно судить, насколько привольно им живется на охраняемой территории.

Растительный мир заповедника насчитывает около полутора тысяч видов, значительная часть которых является эндемиками Западного Тянь-Шаня. Особое место занимают дикие тюльпаны – генетическая основа знаменитых культурных сортов, ставших символом весны во многих странах мира. Отсюда и эмблема заповедника – тюльпан Грэйга с багрово-красными лепестками длиной 12–15 см.

Флора отличается исключительно высокой степенью эндемичности. Здесь произрастает около шестидесяти видов мхов, почти столько же лишайников, порядка двухсот видов водорос­лей и почти полторы тысячи видов деревьев, кустарников и травянистых растений. Сорок из них занесены в Красную книгу как редкие и исчезающие.

Особую ценность представляют древние деревья. Арча – можжевельник, растущий здесь, прибавляет в высоту не более сантиметра в год и избегает мест хозяйственной деятельности, предпочитая тишину и удаленность от человека. В заповеднике произрастают три вида арчи, ставшей его символом. Плоды служат важным источником питания для многих животных, включая тянь-шаньского бурого медведя, до 90% рациона которого составляют растительные корма. Состояние этих лесов считается индикатором экологического благополучия территории.

Палеонтологические находки Аксу-Жабаглы внесли весомый вклад в мировую науку, позволив восстановить отдельные этапы эволюции жизни на Земле и проследить изменения климата в разные геологические эпохи. Здесь сохранились и следы деятельности древнего человека. На высоте около 3 700 метров обнаружены петроглифы – сцены охоты, изображения людей и животных, в том числе маралов. Эти рисунки доказывают, что маралы обитали здесь задолго до их истребления в конце XIX века. Сегодня они вновь возвращаются в эти места. Наверняка это порадовало бы Бориса Тризну, приложившего огромные усилия для сохранения бесценного богатства.

От степей к альпийским высотам

В XXI веке Аксу-Жабаглинский заповедник выполняет сразу несколько важнейших задач. Он остается центром научных исследований и наблюдений за природными процессами, играет ключевую роль в сохранении биоразнообразия и становится важным пространством для экологического просвещения.

Заповедная территория наглядно показывает, как бережное отношение к природе помогает сохранить редкие виды растений и животных, многие из которых занесены в Красную книгу. Знакомство с Аксу-Жабаглы помогает формировать экологическое мышление, чувство ответственности за окружающую среду и понимание глубокой взаимосвязи человека и природы, особенно у школьников и студентов.

Сотрудники заповедника активно работают с подрастающим поколением, вовлекая школьников в экологическое просвещение через музей природы, экскурсии, акции по защите тюльпанов Грейга и других эндемиков, посадку деревьев. Такая работа формирует бережное отношение к уникальной флоре Западного Тянь-Шаня.­ Особый акцент делается на сохранении биоразнообразия, редких видов животных и рек. Через научные исследования, экскурсии, просветительские программы и экологические акции здесь воспитывают экологическую культуру и стремление сохранить природное наследие для будущих поколений.

Включение заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в рамках программы «Человек и биосфера» стало признанием его международной значимости. Этот статус подчеркивает, что Аксу-Жабаглы является частью глобального наследия человечества и одновременно – национальным достоянием Казахстана и привлекательным туристическим объектом.

Для путешественников это редкая возможность за несколько дней пройти путь от сухих предгорных степей до суровых альпийских ландшафтов Таласского Алатау. Здесь каждый маршрут – отдельная история, где переплетаются дикая природа, древние горы и богатейшее биоразнообразие Западного Тянь-Шаня.

Пешеходные и конные маршруты по предгорью и нижнему поясу гор идеально подходят для первого общего знакомства с заповедником. Тропы ведут через низкогорную степь и постепенно углубляются в ущелья, такие как Талдыбулак и Жетымсай. Здесь путешест­венников сопровождает приречный тугай с ивами, барбарисом, шиповником и жимолостью. Весной и в начале лета склоны окрашиваются яркими красками тюльпанов Грейга и Кауф­мана, василька туркестанского и иридодиктиума Колпаковского.

В этих местах богатый животный мир: при удаче можно увидеть тянь-шанского медведя, сибирского горного козла или косулю.

Тропа Байбарак начинается у кордона Жабаглы и проходит по галечниковому руслу одноименной реки. Заросли облепихи и ивы создают зеленые коридоры среди каменистых берегов, а шум воды сопровождает маршрут почти­ на всем протяжении.

Маршруты урочища Кши-Каинды­ открывают путешественникам арчевые леса северных экспозиций и впечатляющие панорамы долины реки Жабаглы. Здесь можно увидеть водопад Кши-Каинды и при хорошей погоде подняться на одноименный перевал. Весной на южных склонах нередко пасутся горные козлы и архары, в небе парят грифы и беркуты, на тропу выходит медведь.

Путь между урочищами Кши-Каинды и Улькен-Каинды пролегает через тугайные и арчевые леса, суходольные луга и редколесья. Здесь звучат голоса перепелов и порхает эндемичная рыжешейная синица.

Самые впечатляющие маршруты ведут в высокогорную зону – к озеру Кызольгенколь и котловану Каскабулак. На высотах до 3 100 метров открываются альпийские луга со стелющейся арчей, первоцветами и астрами. Здесь сохранились наскальные рисунки эпохи бронзы и раннего железа – немые свидетели древней истории этих гор. В высокогорье велик шанс увидеть архаров, гималайского улара, бородача и других редких птиц.

Маршруты по каньону реки Аксу – одни из самых зрелищных в заповеднике. Тропа проходит по южным склонам с арчевыми редколесьями и участками каркаса кавказского. Отвесные скалы служат местом гнездования колоний скальных ласточек, а сам каньон считается лучшей площадкой для наблюдения за хищными птицами – от беркута и бородача до сипа, грифов и балобанов.

Ущелье реки Коксай привлекает любителей воды и птиц. Здесь находятся живописные водопады и Коксайские озера. Это одно из лучших мест в заповеднике для наблюдения за синей птицей, бурой и обыкновенной оляпками.

Каждый из 10 маршрутов Аксу-­Жабаглы – это не просто прогулки по горам. Это путешествие через природные пояса, редкие экосистемы и эпохи, где каждый поворот тропы открывает новый пейзаж, а каждая встреча с дикой природой остается в памяти надолго.

Аксу-Жабаглы – это не только территория природы, но и территория памяти. Памяти о людях, которые почти сто лет назад сумели увидеть ценность в том, что нельзя приватизировать или использовать сиюминутно. Памяти о выборе в пользу сохранения, а не потребления.

Заповедник напоминает: подлинное наследие Казахстана – это не только памятники истории и культуры, но и живая природа, переданная нам на хранение. И от того, насколько бережно мы отнесемся к этому дару, зависит, смогут ли будущие поколения услышать тишину гор, увидеть цветение диких тюльпанов и почувствовать дыхание древнего мира, сохранившегося в Аксу-Жабаглы.