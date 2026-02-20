Первому в Центральной Азии заповеднику исполняется 100 лет
ПопулярноеВсе
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Испытание скоростью и нервами
Нейросеть выводит команды на поле
А надо ли так?
С любовью к Родине
Хранитель эпической интонации
Дети белой птицы
Миссия спасать выполнима
Зима отступает…
Сашкино счастье
Важность открытости и прозрачности
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Диалог с молодежью о будущем страны
Новый общественный договор
Как я проскроллила книги
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Обеспечить доступность избирательных участков
Когда природа отдыхает
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Строится спорткомплекс мирового уровня
Происшествий на транспорте стало меньше
Трансформация ради будущего
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]