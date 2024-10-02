Когда пройдет церемония награждения лучших педагогов страны

В этом году церемония награждения победителей республиканского конкурса будет приурочена ко Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году районные и областные этапы республиканского конкурса «Лучший педагог» проходили с 8 августа по 10 сентября. По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, проходят на республиканский этап конкурса. Заявки на участие принимаются до 5 октября. На сегодняшний день поступили заявки от более 180 педагогов из организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Церемония награждения победителей республиканского конкурса будет приурочена ко Дню Республики.

С 2012 года в рамках республиканского конкурса «Лучший педагог» ежегодно выявляются и награждаются учителя со всех регионов страны, достигшие высоких результатов в своей профессиональной деятельности.За 12 лет истории конкурса около 700 казахстанских педагогов стали его победителями

Конкурс направлен на стимулирование педагогов к развитию их творческого и профессионального потенциала. Оцениваются методические разработки, успешно апробированные в педагогическом сообществе, а также успехи их учеников. Традиционно победители получают нагрудный знак «Лучший педагог» и денежное вознаграждение в размере 1 000 МРП.

Например, в 2023 году 64 учителям было выплачено в общей сложности 220 млн 800 тысяч тенге. Каждый обладатель звания «Лучший педагог» получил премию в размере 3 млн 450 тысяч тенге.

Отмечается, что процедура проведения конкурса автоматизирована и прозрачна. В состав республиканской конкурсной комиссии входят представители некоммерческих организаций, родительской общественности, журналисты, активные педагоги и представители Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки.