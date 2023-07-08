Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

1,5 млн ученических мест появится в Казахстане. Какие условия создадут детям, обсудили на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы UKIMET. 

Фото: t.me/UKIMET

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тыс. мест. В текущем году планируется открыть еще 146 школ на 130 тыс. мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Вместе с тем для решения задачи, поставленной главой государства, начата реализация Национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тыс. ученических мест. Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.

На сегодня разработаны стандарты оснащения новых учебных заведений мебелью и технологическим оборудованием, совместно с НПП «Атамекен» проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей, ведется подготовка корпуса директоров комфортных школ по проекту «1000 лидеров изменений образования», продолжается формирование базы учителей для своевременного обеспечения их кадрами.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.

«По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить», — сказал Алихан Смаилов.

С докладами о реализации нацпроекта также выступили руководители АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов. О проектировании и экспертизе комфортных школ доложил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков, о подведении интернет-сетей – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Алихан Смаилов акцентировал внимание на то, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать высокому статусу.

«К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь», — указал премьер-министр.
О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тыс. педагогов новой формации по улучшенным стандартам.

Глава Правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.

«Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа – это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям», — сказал Алихан Смаилов.

Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать Правительство о проводимой работе с указанием проблемных вопросов и путями их решения.

#Правительство #школа

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