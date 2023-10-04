Когда слова не нужны

В том, что творчество способно реально объединять людей различных культур, мировоззрений, разговаривающих на любых языках, очень легко убедиться, оказавшись среди художников на международной выставке. На таких мероприятиях пропадает не только языковой барьер, но и понятийный. Если хотите – духовный. Ведь художники, как, впрочем, и представители иных творческих групп и профессий, могут использовать разные способы коммуникации и выражения мыслей, чувств, ощущений...

– Я горжусь, что являюсь одной из участниц выставки «Поклон планете Земля», – рассказывает художница из Южной Кореи Ли Ён Хи. – Рада представлять здесь не только свое творчество, но и быть проводником культурной коммуникации между Кореей и Казахстаном. Я в вашей стране первый раз, и только здесь познакомилась с творчеством казахстанских художников по-настоящему. Они действительно хороши, а представленные работы выполнены не только на высоком профессиональном уровне, но и выглядят очень свежо во всех смыслах классического и современного искусства.

Мы ведем беседу с Ли Ён Хи очень своеобразно. С нами нет переводчика напрямую с корейского языка на казахский или русский. Нам помогает коллега художницы с переводом ее слов на английский, и иногда приходится прибегать к помощи машинного перевода: чтобы уточнить значение или смысл, в ход идет приложение для мобильного телефона. Но для реальной коммуникации это совсем не препятствие. А когда мы подходим к работе художницы, то и вовсе перестаем пользоваться услугами перевода. Она говорит по-корейски, а что она говорит, понятно всем.

Ее работа «Золотая мечта» выполнена в современной технике и передает заложенный автором смысл сочетанием красок, фактурой мазков. Ли Ён Хи жестикулирует, продолжая рассказывать о своей картине, и в какой-то момент даже кажется, что в руках у нее появляется незримая кисть, которой она в этот самый момент пытается добавить в произведение пару новых штрихов.

– С художниками из Южной Кореи мы сотрудничаем около десяти лет, – говорит декан факультета Казахской нацио­нальной академии искусств им. Т. Жургенова Бауыржан Байдилда. – Наши специалисты бывали несколько раз в университете Чоннам, они приезжают каждый год. Проводим мастер-классы, совместные выставки в Китае и в Южной Корее, участвуем в проектах в других странах. Сейчас с их стороны поступило предложение к Дню культуры Кореи в Казахстане провести выставку. Они организовали, мы помогли. На этой выставке не ставилось тематических ограничений. Мы предпочли предоставить возможность художникам проя­вить себя.

Бауыржан Байдилда также отметил, что основная цель выставки – поддержка и укреп­ление культурных связей и сотрудничества между государствами, продвижение мира и стабильности, акцентирование внимания на стихийных бедствиях и экологических катастрофах, вызванных человеческим воздействием.